EQS-HV: FORIS AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 11.06.2026 in Bonn mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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FORIS AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 11.06.2026 in Bonn mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
15.05.2026 / 15:05 CET/CEST
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