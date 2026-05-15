EQS-HV: FORIS AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 11.06.2026 in Bonn mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

FORIS AG Bonn - WKN: 577 580 -



- ISIN: DE0005775803 - Absage der ordentlichen Hauptversammlung der FORIS AG am 11. Juni 2026

Die FORIS AG sagt hiermit ihre für den 11. Juni 2026 um 12:00 Uhr (MESZ) in den Räumlichkeiten der FORIS AG, Kurt-Schumacher-Str. 18-20, 53113 Bonn, einberufene Hauptversammlung aus organisatorischen Gründen ab. Die im Bundesanzeiger am 24. April 2026 bekanntgemachte Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 11. Juni 2026 ist damit gegenstandlos. Mit gesonderter Bekanntmachung wird die Gesellschaft heute im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Gesellschaft die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung zu einem neuen Termin veröffentlichen. Diese neu einberufene ordentliche Hauptversammlung findet am 29. Juni 2026 um 12:00 Uhr (MESZ) in den Räumlichkeiten der FORIS AG, Kurt-Schumacher-Str. 18-20, 53113 Bonn, statt. Weitere Informationen zu dieser ordentlichen Hauptversammlung sind der neuen Bekanntmachung im Bundesanzeiger sowie der Einberufungsunterlage und den weiteren Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft zu entnehmen. Bonn, im Mai 2026 FORIS AG Der Vorstand