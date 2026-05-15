EQS-News: Dividendenmitteilung

EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Dividende

Dividendenmitteilung



15.05.2026 / 14:00 GMT/BST

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15 May 2026 Die Geschäftsführung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die “Gesellschaft”) kündigt hiermit folgende Dividenden an, für die als Ex-Dividendendatum der 21. Mai 2026 gilt. Stichtag ist der 22. Mai 2026 und das Zahlungsdatum ist der 05. Juni 2026: Share Class Description ISIN Per Share Rate JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6Q91 0.365000 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE00BJLTWS02 0.339500 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6G93 0.581500 JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMG79 0.364900 JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMC32 0.345900 JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE0003UVYC20 0.324400 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U5MJOZ6 0.215000 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U9J8HX9 0.302100 JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00BL0BMX65 0.209700 JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000AP27VA7 0.248900 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist) IE000UPAYVL7 0.166400 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE0006YCYW06 0.185500 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000RE0SQM6 0.174200 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist) IE000DDR6DS3 0.225700 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE0006FIW9Z0 0.242600 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE0006CJGQR9 0.152100 JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00064TWYK9 0.336000 Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Matheson Telefon: +353 1 232 2000 Diese Informationen werden von RNS, dem Informationsdienst der Londoner Börse, zur Verfügung gestellt. RNS ist im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority (Finanzmarktaufsicht) als Primary Information Provider zugelassen. Für die Nutzung und die Verbreitung dieser Informationen können die Geschäftsbedingungen gelten. Um weitere Auskünfte zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit rns@lseg.com in Verbindung oder gehen Sie auf www.rns.com.

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