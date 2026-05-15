EQS-News: REPLY: Der Verwaltungsrat genehmigt den Quartalsbericht zum 31. März 2026

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REPLY: Der Verwaltungsrat genehmigt den Quartalsbericht zum 31. März 2026



15.05.2026 / 12:47 CET/CEST

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Alle Wirtschafts- und Finanzindikatoren haben sich verbessert:

Konzernumsatz von 645,0 Millionen Euro (607,5 Millionen Euro im Jahr 2025);

EBITDA von 112,0 Millionen Euro (105,3 Millionen Euro im Jahr 2025);

EBIT von 95,1 Millionen Euro (88,7 Millionen Euro im Jahr 2025);

Ergebnis vor Steuern von 99,8 Millionen Euro (86,9 Millionen Euro im Jahr 2025);

Der Verwaltungsrat der Reply S.p.A. [EXM, STAR: REY] hat heute die Ergebnisse zum 31. März 2026 genehmigt.

Seit Beginn des Jahres verzeichnete die Gruppe einen Konzernumsatz von 645,0 Millionen Euro – dies entspricht einer Steigerung von 6,2% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025.

Alle Kennzahlen des Berichtszeitraums waren positiv. Im ersten Quartal 2026 betrug das konsolidierte EBITDA 112,0 Millionen Euro im Vergleich zu 105,3 Mio. im Jahr 2025 und entspricht damit 17,4% des Umsatzes.

Das EBIT von Januar bis März betrug 95,1 Millionen Euro (88,7 Millionen Euro im Jahr 2025) und macht damit 14,7% des Umsatzes aus.

Der Vorsteuergewinn von Januar bis März betrug 99,8 Millionen Euro (86,9 Millionen Euro im Jahr 2025) und entspricht damit 15,5% des Umsatzes.

Die Nettofinanzposition der Gruppe lag zum 31. März 2026 bei plus 643,0 Millionen Euro. Die Nettofinanzposition lag zum 31. Dezember 2025 bei plus 467,6 Millionen Euro.

„Die Ergebnisse, die wir erzielt haben“, erklärte Mario Rizzante, Präsident von Reply, „bestätigen, dass wir in den vergangenen Jahren einen soliden Weg eingeschlagen haben. Das Wachstum, das wir verzeichnen konnten, ist das Ergebnis einer tiefgreifenden und kontinuierlichen Transformation, Neupositionierung und Weiterentwicklung unseres Angebots, das wir unseren Kunden tagtäglich bereitstellen. Dank dieses Engagements hat sich unsere Gruppe als eines der wenigen Unternehmen am Markt etabliert, das nicht nur in der Lage ist, die kontinuierliche und rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz zu verstehen, sondern diese vor allem in konkrete und für Unternehmen relevante Innovationen umzusetzen.“

„Wir bei Reply“, so Mario Rizzante weiter, „sind überzeugt, dass sich das Potenzial künstlicher Intelligenz am besten entfalten lässt, wenn es mit ausgeprägter vertikaler Expertise kombiniert wird – sowohl auf technologischer als auch auf marktbezogener Ebene. Aus diesem Grund haben wir seit Jahresbeginn mehr als 30 neue Initiativen gestartet, um unseren Kunden einen noch umfassenderen und hochspezialisierten Service anzubieten.“

„Heute erleben wir die erste Phase der KI, die durch die Integration künstlicher Intelligenz in bestehende Unternehmensprozesse und Modelle gekennzeichnet ist,“ so Mario Rizzante abschließend. „Schon in naher Zukunft wird sich der Wettbewerbsvorteil nicht mehr bloß daraus ergeben, dass man KI optimal einsetzen kann, sondern dass man dazu in der Lage ist, sie in einen echten Vermögenswert zu verwandeln. Die jüngste Ankündigung der Reply Model Factory fügt sich in diese Vision ein. Unser Ziel war es, eine industrielle Plattform zu schaffen, die Unternehmen bei der Analyse, Entwicklung und dem Training spezifischer Modelle unterstützt – Modelle, die in der Lage sind, die Grenzen allgemeiner Systeme zu überwinden, wenn diese in vertikalen und unternehmensspezifischen Kontexten eingesetzt werden. Wir möchten unseren Kunden die Möglichkeit bieten, über standardisierte KI hinauszugehen, indem wir ihnen die Werkzeuge an die Hand geben, innovative Modelle zu entwickeln, die sich gemeinsam mit ihrem spezifischen Know-how, ihren Prozessen und Kompetenzen weiterentwickeln und gleichzeitig eine vollständige Kontrolle gewährleisten.“

Der Leiter des Konzernrechnungswesens, Dott. Giuseppe Veneziano, erklärte im Sinne von Absatz 2, Artikel 154-bis des Finanzgesetzes, dass die Zahlen aus dieser Mitteilung den Buchhaltungs- und Rechnungsführungsunterlagen und Geschäftsbüchern entsprechen.

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digitale Dienste für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

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15. Mai 2026

Diese Pressemitteilung ist eine Übersetzung, die italienische Version hat Vorrang.

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