EQS-News: WIRobotics sichert sich rund 100 Milliarden KRW (68 Millionen USD) in einer Serie-B-Finanzierungsrunde

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WIRobotics sichert sich rund 100 Milliarden KRW (68 Millionen USD) in einer Serie-B-Finanzierungsrunde



15.05.2026 / 02:05 CET/CEST

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Fortschritte in der humanoiden Robotik und der physikalischen KI

SEOUL, Südkorea, 15. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Das weltweit tätige Robotikunternehmen WIRobotics (Co-CEOs Yeonbaek Lee und Yongjae Kim) gab bekannt, dass es eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 95 Milliarden KRW (rund 68 Millionen USD) abgeschlossen hat. Die Investition erfolgt rund zwei Jahre nach der Serie-A-Finanzierung des Unternehmens in Höhe von 13 Milliarden KRW im März 2024 und spiegelt das wachsende Vertrauen in die Robotertechnologien der nächsten Generation sowie das Kommerzialisierungspotenzial von WIRobotics wider.

JB Investment leitete die Finanzierungsrunde, an der sich InterVest, Hana Ventures, Smilegate Investment, SBVA, NH Investment & Securities, Company K Partners, GU Investment und FuturePlay beteiligten.

WIRobotics entwickelt seine humanoide Roboterplattform „ALLEX" auf der Grundlage von Technologien, die darauf ausgelegt sind, menschliche Bewegungen zu verstehen und zu erweitern. Das Unternehmen wurde kürzlich für das „Physical AI Fellowship" von NVIDIA ausgewählt, womit seine technologischen Fähigkeiten und sein globales Potenzial gewürdigt wurden. Durch Kooperationen mit AWS und NVIDIA treibt WIRobotics Physical-AI-Technologien der nächsten Generation voran und verfolgt gleichzeitig gemeinsame Forschungs- und Plattformvalidierungsprojekte (PoC) mit globalen Forschungseinrichtungen und Automobilherstellern.

Die humanoide Entwicklung von WIRobotics baut auf realen Daten und Steuerungstechnologien auf, die durch das Geschäft mit tragbarer Robotik gesammelt wurden. In den letzten drei Jahren hat das Unternehmen mithilfe seines tragbaren Gehassistenzroboters „WIM" Benutzerdatensätze aufgebaut und personalisierte Assistenztechnologien entwickelt, die auf individuelle Gangmuster und körperliche Verfassung optimiert sind.

WIM befindet sich nun im dritten Jahr der Kommerzialisierung, hat insgesamt mehr als 3.000 verkaufte Einheiten erreicht und ist in Europa, China, der Türkei und Japan vertreten. Der Umsatz stieg von 560 Millionen KRW 2023 auf 1,3 Milliarden KRW 2024 und 2,79 Milliarden KRW 2025, während das erste Quartal 2026 bereits den Gesamtumsatz des Unternehmens für das Jahr 2024 übertraf. WIM wurde zudem drei Jahre in Folge mit dem CES Innovation Award ausgezeichnet, was die anhaltende weltweite Anerkennung seiner Technologie und Produktwettbewerbsfähigkeit belegt.

Informationen zu WIRobotics

WIRobotics ist ein globales Robotikunternehmen, das tragbare und humanoide Robotersysteme auf der Grundlage menschlicher Bewegungsdaten entwickelt. Seit seiner Gründung im Jahr 2021 hat das Unternehmen den tragbaren Gehassistenzroboter „WIM" auf den Markt gebracht und ist durch seine humanoide Roboterplattform „ALLEX" in den Bereich der physikalischen KI vorgestoßen.

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