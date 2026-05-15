Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 15.05.2026

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Batterien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 15. Mai 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Alkane ResourcesBericht 3. Quartal 2026
Americas Gold and SilverBericht 1. Quartal 2026
Borussia Dortmund BVBBericht 3. Quartal 2026
Datavault AIBericht 1. Quartal 2026
Digi Power XBericht 1. Quartal 2026
EnviTec BiogasBericht Geschäftsjahr 2025
Kioxia HoldingsBericht Geschäftsjahr 2025
Mitsubishi UFJ Financial GroupBericht Geschäftsjahr 2025
NAGARROBericht 1. Quartal 2026
NanoReproBericht Geschäftsjahr 2025
OTP BankBericht 1. Quartal 2026
Sigma LithiumBericht 1. Quartal 2026
SMIC Semiconductor Manufacturing InternationalBericht 1. Quartal 2026
Sol StrategiesBericht 2. Quartal 2026
Turmalina MetalsBericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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