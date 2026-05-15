GmbH vs. Stiftung:Warum dasPrivatvermögen oftgewinnt (SteuerFabi)
Auf Social Media werden die Holding-GmbH oder die Stiftung oft als der „heilige Gral“ des Steuersparens gefeiert, während das Privatvermögen als „unsexy“ gilt. Doch Fabian Walter (@steuerfabi) räumt in seinem Vortrag auf der Invest in Stuttgart mit diesen Mythen auf und zeigt, warum das Privatvermögen für viele Anleger oft die überlegene Wahl ist.
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► Darum geht's im Video:
Er analysiert den direkten Vergleich für die drei wichtigsten Assetklassen: Immobilien, Kryptowährungen und Aktien. Dabei deckt er exklusive Strategien auf, wie man Immobilien durch den „Kalenderjahr-Trick“ deutlich schneller steuerfrei veräußern kann und warum die einjährige Haltefrist bei Bitcoin und Gold im Privatvermögen ein unschlagbarer Vorteil gegenüber einer GmbH-Struktur bleibt.
Timestamps:
00:00 ► Hook: Warum Privatvermögen besser ist als sein Ruf
00:42 ► Immobilien-Strategie: Steuerfrei verkaufen nach 3 Kalenderjahren
03:00 ► Krypto & Edelmetalle: Die Macht der 1-Jahres-Haltefrist
04:12 ► Aktien im Privatvermögen: Günstigerprüfung & Abgeltungsteuer
05:46 ► Das GmbH-Prinzip: Trennungsprinzip & Gehaltsgestaltung
10:45 ► Die 1,5 % Holding-Lüge? Die Wahrheit über die Steuerbelastung
13:10 ► Die Dividenden-Hürde: Warum die GmbH oft teurer ist als gedacht
16:48 ► Familienstiftung: Vermögensschutz vs. Erbersatzsteuer
23:54 ► Steuervorteile bei Sachwerten: KFZ-Überlassung & Firmenwagen
27:50 ► Die Auswanderer-Falle: 1,8 Mio. Euro Wegzugsteuer-Grenze
37:40 ► Fazit: Wann sich eine Stiftung ab 1 Mio. Euro wirklich lohnt
Im Video erwähnte Werte:
BMW AG
WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/519000-bmw
Porsche AG
WKN: PAG911 | ISIN: DE000PAG9113
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/pag911-porsche
Mercedes-Benz Group AG
WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000
➡️https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/710000-mercedes-benz-group
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🕐 Das Video wurde am 15.05.2026 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.
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