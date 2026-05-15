Insider: Finanzinvestoren buhlen um Eiscreme-Riesen Magnum

- von ⁠Amy-Jo Crowley und Richa Naidu

London, 15. Mai (Reuters) - Weniger als sechs Monate nach dem Börsengang des Eiscreme-Riesen Magnum strecken Insidern zufolge US-Finanzinvestoren ihre Fühler nach dem niederländischen Unternehmen aus. Unter anderem Blackstone und CD&R ‌dächten über Übernahmeofferten für den Hersteller von Marken wie "Magnum", "Cornetto" und "Ben & Jerry's" nach, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur ⁠Reuters ⁠am Freitag. Sie wollten vor einer Entscheidung aber abwarten, wie sich Magnum in der wichtigen Sommersaison schlägt, und die weitere Entwicklung des Aktienkurses beobachten.

Dieser war von einem Hoch bei 16,49 Euro im Februar bis Donnerstag auf 13 Euro abgestürzt, am Freitag schoss ‌die Aktie aber nach dem Reuters-Bericht um ‌15 Prozent nach oben.

Der britische Nahrungsmittelriese Unilever hatte sein Eiscreme-Geschäft unter dem Namen Magnum Ice Cream Company abgespalten und an die Amsterdamer ⁠Börse gebracht. In Deutschland werden die Produkte unter der Dachmarke Langnese ‌verkauft, in Österreich unter Eskimo. Magnum ⁠sieht sich mit einem Anteil von 21 Prozent als Weltmarktführer bei Speiseeis, vor Froneri, dem Joint Venture von Nestle und dem Finanzinvestor PAI Partners, das auf elf Prozent ‌kommt. Der globale Eiscreme-Markt wird ⁠auf 87 Milliarden Dollar geschätzt.

Froneri - bekannt ⁠für Marken wie Häagen-Dazs, Mövenpick und Schöller - war bei einer Finanzierungsrunde im Oktober mit 15 Milliarden Euro bewertet worden. Das Unternehmen gilt als profitabler. Magnum kam demgegenüber am Donnerstag auf einen Börsenwert von acht Milliarden Euro. Unilever hält noch 19,9 Prozent der Anteile, will sich aber binnen fünf Jahren davon trennen.

Magnum, Unilever, Blackstone und CD&R wollten sich nicht zu den ⁠Informationen äußern.

(geschrieben von Alexander Hübner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)