Neu-Delhi, 15. ⁠Mai (Reuters) - Der Iran-Krieg entzweit auch nicht-westliche Staaten. Ein Treffen der Außenminister der sogenannten Brics-Staaten in Neu-Delhi ist am Freitag ohne eine gemeinsame Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Grund waren gravierende Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Iran und den ‌Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Das Gastgeberland Indien veröffentlichte lediglich eine Erklärung, in der es auf unterschiedliche Ansichten zur Lage im Nahen Osten ⁠hinwies. Die ⁠Brics-Staaten sind ein Bündnis von Ländern an der Schwelle zur Transformation in Industriestaaten. Sie wollen ein Gegengewicht zur westlich dominierten Vereinigung der G7-Staaten bilden. Mitglieder sind Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, Äthiopien, Ägypten, der Iran und die VAE.

Der Iran hatte gefordert, den Krieg der ‌USA und Israels gegen sein Land zu ‌verurteilen. Er warf den Emiraten zudem eine direkte Beteiligung an militärischen Einsätzen vor. Außenminister Abbas Araghtschi sagte auf einer Pressekonferenz, ein namentlich nicht genanntes ⁠Brics-Mitglied habe Teile der Erklärung blockiert. Er erklärte weiter, der Iran habe ‌keine Probleme mit diesem bestimmten ⁠Land. Der Iran greife lediglich US-Militärstützpunkte an, die sich bedauerlicherweise auf dessen Boden befänden. Das iranische Militär hat die Emirate seit Beginn des Krieges am 28. Februar mehrfach mit Raketen ‌und Drohnen angegriffen. Eine Stellungnahme der ⁠VAE lag zunächst nicht vor.

Vor ⁠allem Indien leidet unter der Blockade der Straße von Hormus, durch die vor dem Krieg ein Fünftel des weltweit verschifften Öls transportiert wurde. Indiens Ministerpräsident Narendra Modi verurteilte am Freitag die Angriffe auf die VAE bei einem Kurzbesuch in dem Golfstaat. Die Art und Weise, wie die VAE ins Visier genommen worden seien, sei inakzeptabel.

(Bericht von Sakshi Dayal und Krishna N. Das, geschrieben von ⁠Hans Busemann, redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)