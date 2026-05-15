IRW-News: GoldMining Inc.: GoldMining gibt die Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung 2026 bekannt

IRW-PRESS: GoldMining Inc.: GoldMining gibt die Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung 2026 bekannt

Vancouver, British Columbia - 14. Mai 2026 / IRW-Press / GoldMining Inc. (TSX: GOLD; NYSE: GLDG) (das Unternehmen oder GoldMining) (- https://www.commodity-tv.com/play/goldmining-ceo-on-the-re-rating-potential-and-upcoming-milestones-in-2026/ -) freut sich bekannt zu geben, dass die Abstimmung der Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens (die Versammlung) am 14. Mai 2026 zur Wahl aller Direktoren geführt hat, die in der Informationsbroschüre der Geschäftsführung vom 23. März 2026 als Kandidaten aufgeführt waren.

Ein Quorum von 27,04 % der mit den ausgegebenen Aktien des Unternehmens verbundenen Stimmen war persönlich oder durch Bevollmächtigte auf der Versammlung anwesend.

Jeder der folgenden sechs von der Geschäftsleitung vorgeschlagenen Kandidaten wurde zum Verwaltungsratsmitglied gewählt. Die Ergebnisse dieser Abstimmung lauteten wie folgt:

Verwaltungsratsmitglied Gesamtzahl der Ja-Stimmen Gesamtstimmen Prozentualer Anteil der

Ja-Stimmen

Amir Adnani 25.742.480 28.029.762 91,84 %

David Garofalo 25.778.535 28.029.762 91,97 %

David Kong 27.691.503 28.029.762 98,79 %

Gloria Ballesta 27.505.798 28.029.761 98,13 %

Mario Bernardo Garnero 27.757.943 28.029.762 99,03 %

Anna Tudela 27.624.636 28.029.762 98,55 %

Darüber hinaus genehmigten die Aktionäre auf der Hauptversammlung die Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers LLP als Abschlussprüfer der Gesellschaft für das kommende Geschäftsjahr.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Über GoldMining Inc.

Das Unternehmen ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvorkommen in Nord- und Südamerika konzentriert. Dank seiner disziplinierten Akquisitionsstrategie verfügt das Unternehmen nun über ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium sowie strategischen Investitionen in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Martin Dumont

VP, Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Telefon: (855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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