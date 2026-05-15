IRW-News: Inspiration Mining Corp.: Inspiration Mining beginnt mit Bohrungen auf dem Gold-Kupfer-Projekt Rottenstone North im Norden Saskatchewans

IRW-PRESS: Inspiration Mining Corp.: Inspiration Mining beginnt mit Bohrungen auf dem Gold-Kupfer-Projekt Rottenstone North im Norden Saskatchewans

Vancouver, British Columbia - 15. Mai 2026 / IRW-Press / Inspiration Mining Corp. (Inspiration oder das Unternehmen) (ISP:CSE) (ISPNF:USA) (A425BW:WKN) möchte bekannt geben, dass die Bohrarbeiten im Rahmen des ersten Bohrprogramms auf dem Gold-Kupfer-Projekt Rottenstone North im Norden von Saskatchewan aufgenommen wurden. Das Unternehmen plant die Erprobung von Kupfer-Zink-Blei-Silber-Gold-Zielen vom vulkanogenen Massivsulfid-(VMS)-Typ entlang der südöstlichen Grenze des Projekts.

Die Bohrlöcher wurden auf Grundlage geophysikalischer Anomalien und regionaler Strukturkorridore geplant, von denen angenommen wird, dass sie sich im Streichen oder subparallel zu Rush, der Kupfer-Zink-Silber-Entdeckung vom VMS-Typ von Ramp Metals Inc., befinden. Die Priorisierung der Bohrziele von Inspiration erfolgte anhand der Interpretation der regionalen Geologie und Strukturen, zusammenfallender regionaler geophysikalischer Anomalien und durch Fernerkundung (Satelliten) identifizierter Anomalien sowie der Nähe zu bekannten mineralisierten Trends im Gebiet.

Wir sind sehr erfreut und gespannt darauf zu sehen, wohin fast zwei Jahre engagierter und sorgfältiger Feldarbeiten sowie Satellitendatenerfassung zur Planung dieses Bohrprogramms geführt haben. Wir sehen den Ergebnissen der Kernproben mit Spannung entgegen und nachdem unser direkter Nachbar gerade bekannt gegeben hat, dass in jedem der 9 niedergebrachten Bohrlöcher eine VMS-Mineralisierung durchteuft wurde, sind wir sehr zuversichtlich, was wir in unseren Bohrungen vorfinden werden. Mit nur etwas mehr als 40 Millionen im Umlauf befindlichen Aktien könnte ein möglicher Erfolg durch diese geringe Aktienanzahl noch verstärkt werden.

Inspiration ist einer der größten Konzessionsinhaber in der Region, die sich schnell zu einem der vielversprechendsten neuen VMS- und Goldexplorationsgebiete in Kanada entwickelt. Das Unternehmen hält sämtliche Anteile (100 %) an einer Fläche von etwa 35.500 Hektar (87.700 Acres) im Gold-/Kupfercamp Rottenstone. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage im Streichen jüngster Entdeckungen wie etwa des Zielgebiets Rush von Ramp Metals und das Unternehmen verfügt über hochmoderne Satellitendaten, die mehrere Gold-Kupfer-Ziele/-Trends auf dem Projekt identifizieren. Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Inspiration nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf das Vorkommen einer Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Mit dem Projekt Rottenstone North (4.512 Hektar) und dem im August 2025 erworbenen Projekt Rottenstone West (31.011 Hektar) (Pressemitteilung von Inspiration vom 22. August 2025) beläuft sich der Grundbesitz in diesem vielversprechenden neuen VMS-Goldgebiet und -Trend auf insgesamt 35.500 Hektar.

Die Gold- und Basismetallprojekte Rottenstone North und West liegen unmittelbar westlich und südwestlich der Entdeckungen von Ramp Metals in dessen Kupfer-Gold-Sulfid-Zielen bei Rush (Pressemitteilung von Ramp Metals vom 20. Februar 2014) und Ranger (Pressemitteilung von Ramp Metals vom 17. Juni 2024).

Die Konzessionsgebiete Rottenstone von Inspiration liegen entlang ähnlicher nordöstlich-südwestlich verlaufender geologischer Strukturen, in denen mehrere hochgradige Vorkommen in der Region lagern. Dazu zählen 73,55 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) auf 7,5 Metern beim Vorkommen Ranger (Pressemitteilung von Ramp Metals vom 17. Juni 2024) und 0,80 Prozent Kupfer (Cu) auf 21,0 Metern, einschließlich 1,50 Prozent Cu auf 3,0 Metern, bei der VMS-Entdeckung Rush (Pressemitteilung von Ramp Metals vom 22. April 2026).

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Abbildung 1: Lage der Konzessionsgebiete Rottenstone North und West von Inspiration im Verhältnis zum Konzessionsgebiet von Ramp Metals. Dargestellt sind auch die interpretierten Massivsulfid- und Goldtrends in diesem Gebiet.

Bemerkenswerterweise konnten bei historischen Arbeiten auf dem Projekt Rottenstone West bereits in den 1950er-Jahren mehrere massive Sulfidvorkommen identifiziert werden. Diese Gebiete wurden noch nicht mit modernen Explorationsmethoden untersucht und stellen daher attraktive Ziele für neue Entdeckungen in einer Bergbaujurisdiktion dar, die vom Fraser Institute als erstklassig eingestuft wurde (Annual Survey of Mining Companies (2025)).

Inspiration gab im Juli 2025 die vielversprechenden Ergebnisse einer Satellitenuntersuchung mittels Advanced Atomic Mineral Resonance Tomography (AMRT) bekannt, die auf spezifische Gebiete auf dem Gold-Kupfer-Projekt Rottenstone North abzielte (Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. Juli 2025). Die AMRT-Untersuchung identifizierte zahlreiche vorrangige Gold- und Kupferziele entlang der östlichen Konzessionsgrenze des Projekts, die parallel zur und im Streichen der Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung im Zielgebiet Rush von Ramp, die nur wenige Kilometer entfernt liegt, verläuft. Im Rahmen des von Inspiration geplanten Bohrprogramms werden mehrere dieser Ziele erprobt.

Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Inspiration nicht unbedingt auf das Vorkommen einer Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens schließen lassen.

Offenlegung gemäß National Instrument 43-101

Dr. Scott Jobin-Bevans, P.Geo. (APEGS Nr. 82498), ein unabhängiger Berater des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Dr. Jobin-Bevans hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Inspiration Mining Corp.

Inspiration Mining Corp. beschäftigt sich mit der Mineralexploration und dem Erwerb von Mineralkonzessionsgebieten in Kanada. Ziel des Unternehmens ist es, aussichtsreiche Konzessionen zu identifizieren und zu erschließen und der Exploration auf den unternehmenseigenen Projekten nachzugehen. Weitere Informationen finden Sie in den Unternehmensinformationen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Im Namen des Board of Directors

Charles Desjardins

CEO, President und Direktor

Tel: 604-808-3156

E-Mail: info@inspiration.energy

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