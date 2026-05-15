IRW-News: NurExone Biologic Inc.: NurExone rückt in Phase 2 des EU-unterstützten EIT Health Catapult Programme 2026 vor

IRW-PRESS: NurExone Biologic Inc.: NurExone rückt in Phase 2 des EU-unterstützten EIT Health Catapult Programme 2026 vor

TORONTO, Ontario und HAIFA, Israel, 14. Mai 2026 / IRW-Press / NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) (NurExone oder das Unternehmen), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das exosomenbasierte regenerative Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass es ausgewählt wurde, in Phase 2 des EIT Health Catapult Programme 2026 vorzurücken, eines von der Europäischen Union unterstützten Programms für Unternehmen mit hohem Potenzial, die sich mit wichtigen Prioritäten im Gesundheitswesen befassen.

Das Catapult Programme unterstützt Unternehmen im Bereich Gesundheitsinnovation durch Expertentraining, Investorenpräsenz und kompetitive Pitch-Möglichkeiten. NurExone wurde aufgrund positiver Rückmeldungen der Gutachter des Programms zu seiner starken und differenzierten Plattform für regenerative Medizin, überzeugenden präklinischen Daten und bedeutenden regulatorischen Fortschritten ausgewählt.

Das Vorrücken in Phase 2 des EIT Health Catapult Programme ist eine wichtige Anerkennung des Potenzials unserer regenerativen exosomenbasierten Plattform, sagte Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone. Der Fokus des Programms auf die Bewältigung großer Herausforderungen im Gesundheitswesen steht in starkem Einklang mit unserer Mission, regenerative Therapien für Rückenmarks- und Sehnervschäden zu entwickeln, Bereiche, in denen Patienten derzeit nur sehr begrenzte restorative Behandlungsmöglichkeiten haben.

Die Bekanntgabe folgt auf weitere internationale Anerkennung für NurExone, darunter eine Einladung an Dr. Shaltiel, auf der International Cell and Gene Therapy China Summit & Exhibition in Suzhou, China, zu sprechen, was das anhaltende Interesse an der exosomenbasierten regenerativen Plattform und der klinischen Entwicklungsstrategie des Unternehmens widerspiegelt.

Als nächsten Schritt plant das Unternehmen, an den Get-together-, Training-Days-, Super-Mentoring-Aktivitäten und Pitch-Events des Programms teilzunehmen, die für den 14. bis 16. Oktober 2026 angesetzt sind.

Über NurExone

NurExone ist ein an der TSX Venture Exchange (TSXV), OTCQB und in Frankfurt notiertes Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Sein führendes Produkt, ExoPTEN, hat starke präklinische Daten gezeigt, die das klinische Potenzial bei der Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervverletzungen unterstützen. Regulatorische Meilensteine, einschließlich des Erhalts der Orphan-Drug-Designation, erleichtern den Fahrplan des Unternehmens hin zu klinischen Studien in den USA und Europa. Kommerziell wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Unternehmen anbietet, die an qualitativ hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top Inc., eine US-amerikanische Tochtergesellschaft, gegründet, um seine nordamerikanische Aktivität und Wachstumsstrategie zu verankern.

Für zusätzliche Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie bitte Who is NurExone?, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Director

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E-Mail: info@nurexone.com

Russo Partners LLC

Investor and Media Relations - Vereinigte Staaten

215 Park Ave S, Suite 1905

New York, NY 10003

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Dr. Eva Reuter

Investor Relations - Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, jedoch nicht immer, durch Wörter wie erwarten, beabsichtigen, planen, antizipieren, glauben, schätzen, können, werden, könnten, sollten und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen, ohne Einschränkung, Aussagen in Bezug auf: die erwartete Teilnahme des Unternehmens an Phase 2 des EIT Health Catapult Programme 2026, einschließlich des Zeitplans und Umfangs von Trainings-, Mentoring- und Pitch-Aktivitäten sowie der Fähigkeit des Unternehmens, eine gegebenenfalls erforderliche Teilnahmevereinbarung abzuschließen; die erwarteten Vorteile für das Unternehmen aus der Teilnahme an dem Programm, einschließlich Investorenpräsenz und kompetitiver Pitch-Möglichkeiten; und die erwartete Teilnahme des Unternehmens an sowie etwaige erwartete Vorteile aus zusätzlichem internationalem Engagement, auf das in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, einschließlich der Einladung an Dr. Lior Shaltiel, auf der International Cell and Gene Therapy China Summit & Exhibition zu sprechen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements zum Datum dieser Pressemitteilung, einschließlich Annahmen hinsichtlich: der Fähigkeit des Unternehmens, die Anforderungen an die Programmteilnahme zu erfüllen und alle notwendigen Unterlagen innerhalb der erwarteten Zeitrahmen abzuschließen; der fortgesetzten Verfügbarkeit der Programmaktivitäten wie geplant; und der Fähigkeit des Unternehmens, an geplanten Veranstaltungen teilzunehmen und erwartete Vorteile aus einer solchen Teilnahme zu ziehen.

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