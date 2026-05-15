Kreml: Auch Putin reist in Kürze nach China

15. Mai (Reuters) - Es folgen ⁠Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine. Zum Teil lassen sich Angaben nicht unabhängig überprüfen.

11.34 Uhr - Nach dem jüngsten China-Besuch von US-Präsident Donald Trump reist auch der russische Präsident Wladimir Putin in Kürze nach Peking. Dort hoffe er auf Gespräche mit Präsident Xi Jinping über die Visite Trumps, teilt der Kreml mit. Die Details der Reise seien vereinbart und das genaue Datum werde bald bekanntgegeben, sagt der russische Präsidialamtssprecher ‌Dmitri Peskow. Das Treffen werde "sehr bald" stattfinden. Im Mittelpunkt sollen die bilateralen Beziehungen sowie internationale Themen stehen.

09.57 Uhr - Drohnen haben nach Angaben des Kommandeurs der ukrainischen Drohnenstreitkräfte eine Ölraffinerie in der zentralrussischen Stadt Rjasan getroffen. Die Stadt liegt etwa 200 Kilometer südöstlich ⁠von Moskau. Zudem hätten ⁠seine Truppen in der Nacht 23 militärische Ziele und Einrichtungen in Russland sowie in den besetzten ukrainischen Gebieten getroffen, erklärt Kommandeur Robert Browdi.

09.17 Uhr - Russland und die Ukraine tauschen einem Bericht der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA zufolge jeweils 205 Kriegsgefangene aus. Der Austausch ist Teil einer von US-Präsident Donald Trump vermittelten dreitägigen Feuerpause über die russischen Feiern zum Sieg über Nazi-Deutschland am 9. Mai, der Russland zugestimmt hatte.

07.40 Uhr - Das russische Verteidigungsministerium meldet den Abschuss von 355 ukrainischen Drohnen über russischen Regionen in der Nacht. In der zentralrussischen Stadt ‌Rjasan kommen bei einem Drohnenangriff drei Menschen ums Leben, zwölf weitere werden verletzt. Zudem ‌werden Hochhäuser beschädigt und ein Industrieunternehmen getroffen, wie der regionale Gouverneur Pawel Malkow mitteilt.

07.30 Uhr - In Finnlands Hauptstadtregion ist vorübergehend Alarm wegen Drohnen unbekannter Herkunft ausgerufen worden. "Die Gefahr ist vorüber. Die Menschen können sicher zur Arbeit und zur Schule gehen", erklärt Innenministerin Mari Rantanen auf X. Der Flugverkehr am ⁠Flughafen Helsinki wird nach einer dreistündigen Unterbrechung wieder aufgenommen, wie der Betreiber auf seiner Website mitteilt. Zuvor ließen die Streitkräfte einem Bericht ‌des öffentlich-rechtlichen Senders Yle zufolge Kampfjets aufsteigen. Ministerpräsident Petteri Orpo erklärt auf ⁠X, die Streitkräfte hätten ihre Kontrollen intensiviert.

05.58 Uhr - Nordkorea verurteilt die von Großbritannien verhängten Sanktionen wegen eines Sommerlagers für Kinder. London werde für diesen böswilligen Akt einen Preis zahlen, hieß es in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Erklärung des Außenministeriums. Die Sanktionen seien unbegründet und verletzten die Rechte und Interessen der Kinder des Landes. Großbritannien hatte am Montag ‌Sanktionen gegen das internationale Kinderlager Songdowon wegen dessen mutmaßlicher Beteiligung an von ⁠Russland betriebenen Deportationen und die Umerziehung ukrainischer Kinder verhängt.

05.54 Uhr - ⁠Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die zentralrussische Stadt Rjasan sind drei Menschen getötet worden. "Zu unserem großen Bedauern wurden drei Menschen getötet und zwölf verletzt, darunter auch Kinder", schreibt der Gouverneur der Region, Pawel Malkow, auf Telegram. Demnach wurden bei dem Angriff Hochhäuser und ein Industrieunternehmen beschädigt.

03.02 Uhr - Nach Angaben des ukrainischen Außenministers Andrij Sybiha zeigt der schwere russische Angriff während des China-Besuchs von US-Präsident Donald Trump, dass Russland den Krieg trotz der Friedensbemühungen Washingtons fortsetzen wolle. Es müsse mehr internationaler Druck auf Putin ausgeübt werden. "Ich bin sicher, dass die Staats- und Regierungschefs der USA und Chinas genug Einfluss auf Moskau haben, um Putin zu sagen, dass er den Krieg endlich beenden soll", schreibt er auf X.

02.45 Uhr - Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, erklärt den heutigen Freitag zu einem ⁠Trauertag. Bei einem russischen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind am Donnerstag nach Angaben der Rettungskräfte mindestens 21 Menschen getötet worden, darunter drei Kinder. Der staatliche Rettungsdienst teilt mit, Retter suchten in einem zerstörten neunstöckigen Wohnhaus weiter nach Vermissten.

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