Merz telefoniert wieder mit Trump - Ukraine-Lösung Thema

Berlin, 15. ⁠Mai (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz und Donald Trump haben unmittelbar nach der China-Reise des US-Präsidenten telefoniert. "Wir haben auch über eine Friedenslösung für die Ukraine gesprochen und uns vor dem Nato-Gipfel in Ankara abgestimmt", schrieb er am Freitag ‌auf "X". Deutschland und die USA seien starke Partner. Merz sprach von einem "guten Telefonat". In Regierungskreisen hieß es, die Unstimmigkeiten der letzten Wochen ⁠seien ausgeräumt. ⁠Merz hatte unter anderem gesagt, die USA würden im Iran-Krieg gedemütigt, was Trump offenkundig verärgerte. Kurz darauf verkündete er einen Truppenabzug aus Deutschland, was auch als Reaktion auf die Äußerungen von Merz gewertet wurde.

Der Kanzler machte aber auch am Freitag beim Katholikentag in Würzburg ‌kein Hehl aus seiner Skepsis über die Entwicklung ‌in den USA: Er würde seinen Kindern derzeit nicht zu einem US-Aufenthalt raten. Er sei zwar ein großer Bewunderer der USA, diese Bewunderung wachse ⁠aber derzeit nicht.

Zum Thema Iran schrieb Merz: "Wir sind uns einig: Iran muss ‌jetzt an den Verhandlungstisch." Zudem müsse ⁠die Straße von Hormus geöffnet werden, der Iran dürfe keine Atomwaffen besitzen.

Deutschland hat sich mit anderen Staaten bereit erklärt, nach einem dauerhaften Ende der Kämpfe zur Sicherung der Straße von Hormus ‌beizutragen. Dazu will Deutschland einen ⁠Minensucher und Versorger stellen. Voraussetzung sei ⁠aber ein internationales Mandat sowie eine Genehmigung des Bundestages für den Einsatz.

Hintergrund der Gespräche über die Ukraine sind auch die jüngsten schweren russischen Angriffe. Merz hatte dazu bereits am Vortag erklärt, Moskau setze auf Eskalation statt auf Verhandlungen. Deutschland stehe weiter an der Seite der Ukraine. Kiew und seine Partner seien bereit für Verhandlungen über einen gerechten Frieden, Russland führe aber weiter Krieg, hatte Merz ⁠beklagt.

(Bericht von Markus Wacket, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)