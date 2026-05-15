Oberste Gerichtshof der USA erlaubt weiter den Versand von Abtreibungspille

New York, ⁠14. Mai (Reuters) - Der Oberste Gerichtshof der USA hat die Verschreibung der Abtreibungspille per Telemedizin und den Versand per Post wieder zugelassen. Die Richter gaben damit am Donnerstag den Eilanträgen zweier Pharmaunternehmen statt. Sie setzten ‌die Entscheidung eines niedrigeren Berufungsgerichts aus. Dieses hatte Anfang Mai eine Regelung der US-Arzneimittelbehörde FDA aus dem Jahr 2023 blockiert, die ⁠den Zugang ⁠zu dem Medikament Mifepriston erleichtert hatte. Die Anordnung des Supreme Court blieb wie bei Eilentscheidungen üblich ohne Begründung. Die konservativen Richter Samuel Alito und Clarence Thomas stimmten dagegen.

Geklagt hatte der von Republikanern regierte Bundesstaat Louisiana. Er argumentierte, die FDA-Regelung von 2023 sei illegal ‌und ignoriere gesundheitliche Risiken für Frauen. Ein ‌Berufungsgericht in New Orleans hatte daraufhin angeordnet, dass Patientinnen für den Erhalt des Medikaments wieder persönlich bei einem Arzt vorstellig werden müssen. Dagegen legten ⁠die Hersteller Danco Laboratories und GenBioPro Rechtsmittel ein. Die Regierung von ‌US-Präsident Donald Trump stellte sich in ⁠dem Verfahren gegen Louisiana. Sie verwies auf eine laufende Überprüfung der Sicherheitsvorschriften für Mifepriston und argumentierte, der Bundesstaat sei nicht klageberechtigt.

Das Thema Abtreibung dürfte im Vorfeld der US-Kongresswahlen im ‌November eine zentrale Rolle spielen. ⁠Der Supreme Court hatte 2022 das ⁠landesweite Recht auf Schwangerschaftsabbrüche gekippt. Daraufhin erließen 13 Bundesstaaten weitreichende Verbote, während andere den Zugang stark einschränkten. In der Folge stieg die Zahl der medikamentösen Abbrüche an. Sie machen inzwischen etwa zwei Drittel aller Abtreibungen in den USA aus. Mifepriston ist seit dem Jahr 2000 in den USA zugelassen. Experten und die FDA stufen das Medikament als sicher und wirksam ein.

(Bericht von ⁠Andrew Chung, bearbeitet von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte))