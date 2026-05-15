Öl und Staatsanleihen bremsen Bullen | China-Treffen trägt kaum Früchte.

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Die Wall Street startet schwach in den Freitag. Belastend wirken steigende Renditen bei US-Staatsanleihen, der Ölpreisanstieg und die Enttäuschung über das Trump-Xi-Treffen. Wirkliche Durchbrüche gab es nicht, weder bei Handel noch bei Technologie oder Taiwan. Damit fehlt dem Markt nach der starken Rally ein neuer positiver Treiber. Boeing soll von China rund 200 neue Aufträge erhalten. Die Wall Street rechnete aber mit 500 bis 600 Neuaufträgen. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen steigt auf über 4,5%, nachdem erneut heiße Inflationsdaten aus Japan die Sorge verstärken, dass die Inflation global hartnäckig bleibt. Gleichzeitig zieht der Ölpreis kräftig an, da die Straße von Hormus weiter blockiert bleibt und damit Sorgen um die globale Energieversorgung zunehmen. Trump dürfte sich nach seiner Ankunft in Washington wieder verstärkt auf den Iran-Konflikt konzentrieren. Die Ergebnisse von Applied Materials fallen stark aus. Umsatz, Gewinn und Ausblick schlagen die Erwartungen klar, getragen vom KI-Boom und der hohen Nachfrage nach Halbleiter-Equipment. Allerdings waren die Erwartungen zuletzt extrem hoch. Auch Figma liefert starke Zahlen und hebt die Jahresprognose an. Die Resultate helfen, Sorgen über eine mögliche KI-Verdrängung im Designbereich etwas zu entschärfen – auch wenn die Bewertung der Aktie hoch bleibt.



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