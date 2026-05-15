Original-Research: A.S. Création Tapeten AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: A.S. Création Tapeten AG - von Montega AG

15.05.2026 / 11:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu A.S. Création Tapeten AG

     Unternehmen:               A.S. Création Tapeten AG
     ISIN:                      DE000A1TNNN5

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      15.05.2026
     Kursziel:                  14,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA

Solide Q1-Zahlen in schwierigem Marktumfeld - Kosteneffizienz stabilisiert
Ergebnis

A.S. Création (AS) hat am 12. Mai 2026 die Zwischenmitteilung für das erste
Quartal vorgelegt. Trotz eines volumenbedingten Umsatzrückgangs gelang es
dem Unternehmen, das operative Ergebnis nahezu auf Vorjahresniveau zu
halten. Die im Rahmen der 'CREATE 2030'-Strategie eingeleiteten Maßnahmen
zur Kostenoptimierung zeigen damit weiterhin Wirkung und sichern die
Profitabilität ab.

[Tabelle]

Umsatz durch Marktschwäche gebremst: Der Konzernumsatz sank im ersten
Quartal um 7,1% yoy auf 29,4 Mio. EUR. Während das Segment Tapete einen
Rückgang von 7,6% yoy auf 26,0 Mio. EUR verzeichnete (insb. durch
Volumenverluste in Westeuropa), entwickelte sich der Bereich
Dekorationsstoffe mit einem Minus von 2,8% yoy auf 3,4 Mio. EUR robuster.
Ursächlich für die Rückgänge sind die anhaltende Konsumzurückhaltung in den
Kernmärkten sowie die andauernde schwache Baukonjunktur.

Ergebnismarge stabil: Dass das operative Ergebnis trotz des Umsatzrückgangs
nahezu stabil gehalten werden konnte, ist auf die verbesserte Kostenstruktur
zurückzuführen. Die Personalkosten sanken infolge der Restrukturierungen des
Vorjahres um weitere 0,1 Mio. EUR und die sonstigen betrieblichen
Aufwendungen lagen 0,4 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert, so dass die
geringere Kapazitätsauslastung in der Produktion weitgehend kompensiert
werden konnte. Die EBIT-Marge lag mit 4,6% fast auf Vorjahresniveau (4,6%).
Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Vorjahr durch positive
Währungseffekte in Höhe von 0,3 Mio. EUR begünstigt war; auf
währungsbereinigter Basis konnte das EBIT im Berichtsquartal sogar
gesteigert werden.

Starke Bilanz und Cashflow: Der operative Cashflow verbesserte sich deutlich
auf 1,0 Mio. EUR (Vj. -0,7 Mio. EUR), getrieben durch ein optimiertes
Working Capital Management. Mit einer Eigenkapitalquote von 65,8% (+240 Bp)
und einer deutlichen Reduzierung der Nettofinanzverschuldung verfügt AS über
eine solide finanzielle Basis für die weitere Umsetzung der
Transformationsstrategie.

Ausblick 2026 bestätigt: Der Vorstand hält an der im März veröffentlichten
Prognose fest. Erwartet wird ein Umsatz zwischen 95 Mio. EUR und 110 Mio.
EUR sowie ein bereinigtes EBIT zwischen -1,5 Mio. EUR und +3,0 Mio. EUR. Als
wesentliche Wachstumsimpulse identifiziert der Vorstand hierbei die Stärkung
der eigenen Marktstellung sowie den strategischen Fokus auf die Bereiche
Digitaldruck und E-Commerce.

Fazit: A.S. Création liefert ein solides erstes Quartal ab. Die Zahlen
belegen, dass das Unternehmen seine Hausaufgaben auf der Kostenseite gemacht
hat und auch bei sinkenden Umsätzen profitabel bleibt. Sobald die Volumina
marktbedingt wieder anziehen, ist mit einer deutlichen Hebelwirkung auf das
Ergebnis zu rechnen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel
von 14,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=227abc6550d01e8edec039307c38cfcd

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://wwdw.linkedin.com/company/montega-ag

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=0804a180-5043-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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