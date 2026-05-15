Original-Research: A.S. Création Tapeten AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: A.S. Création Tapeten AG - von Montega AG 15.05.2026 / 11:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu A.S. Création Tapeten AG Unternehmen: A.S. Création Tapeten AG ISIN: DE000A1TNNN5 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 15.05.2026 Kursziel: 14,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA Solide Q1-Zahlen in schwierigem Marktumfeld - Kosteneffizienz stabilisiert Ergebnis A.S. Création (AS) hat am 12. Mai 2026 die Zwischenmitteilung für das erste Quartal vorgelegt. Trotz eines volumenbedingten Umsatzrückgangs gelang es dem Unternehmen, das operative Ergebnis nahezu auf Vorjahresniveau zu halten. Die im Rahmen der 'CREATE 2030'-Strategie eingeleiteten Maßnahmen zur Kostenoptimierung zeigen damit weiterhin Wirkung und sichern die Profitabilität ab. [Tabelle] Umsatz durch Marktschwäche gebremst: Der Konzernumsatz sank im ersten Quartal um 7,1% yoy auf 29,4 Mio. EUR. Während das Segment Tapete einen Rückgang von 7,6% yoy auf 26,0 Mio. EUR verzeichnete (insb. durch Volumenverluste in Westeuropa), entwickelte sich der Bereich Dekorationsstoffe mit einem Minus von 2,8% yoy auf 3,4 Mio. EUR robuster. Ursächlich für die Rückgänge sind die anhaltende Konsumzurückhaltung in den Kernmärkten sowie die andauernde schwache Baukonjunktur. Ergebnismarge stabil: Dass das operative Ergebnis trotz des Umsatzrückgangs nahezu stabil gehalten werden konnte, ist auf die verbesserte Kostenstruktur zurückzuführen. Die Personalkosten sanken infolge der Restrukturierungen des Vorjahres um weitere 0,1 Mio. EUR und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen 0,4 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert, so dass die geringere Kapazitätsauslastung in der Produktion weitgehend kompensiert werden konnte. Die EBIT-Marge lag mit 4,6% fast auf Vorjahresniveau (4,6%). Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Vorjahr durch positive Währungseffekte in Höhe von 0,3 Mio. EUR begünstigt war; auf währungsbereinigter Basis konnte das EBIT im Berichtsquartal sogar gesteigert werden. Starke Bilanz und Cashflow: Der operative Cashflow verbesserte sich deutlich auf 1,0 Mio. EUR (Vj. -0,7 Mio. EUR), getrieben durch ein optimiertes Working Capital Management. Mit einer Eigenkapitalquote von 65,8% (+240 Bp) und einer deutlichen Reduzierung der Nettofinanzverschuldung verfügt AS über eine solide finanzielle Basis für die weitere Umsetzung der Transformationsstrategie. Ausblick 2026 bestätigt: Der Vorstand hält an der im März veröffentlichten Prognose fest. Erwartet wird ein Umsatz zwischen 95 Mio. EUR und 110 Mio. EUR sowie ein bereinigtes EBIT zwischen -1,5 Mio. EUR und +3,0 Mio. EUR. Als wesentliche Wachstumsimpulse identifiziert der Vorstand hierbei die Stärkung der eigenen Marktstellung sowie den strategischen Fokus auf die Bereiche Digitaldruck und E-Commerce. Fazit: A.S. Création liefert ein solides erstes Quartal ab. Die Zahlen belegen, dass das Unternehmen seine Hausaufgaben auf der Kostenseite gemacht hat und auch bei sinkenden Umsätzen profitabel bleibt. Sobald die Volumina marktbedingt wieder anziehen, ist mit einer deutlichen Hebelwirkung auf das Ergebnis zu rechnen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 14,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=227abc6550d01e8edec039307c38cfcd Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://wwdw.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=0804a180-5043-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2328308 15.05.2026 CET/CEST °