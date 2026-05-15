Original-Research: Electro Optic Systems Holdings Ltd. (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Electro Optic Systems Holdings Ltd. - von Montega AG

15.05.2026 / 10:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Electro Optic Systems Holdings Ltd.

     Unternehmen:               Electro Optic Systems Holdings Ltd.
     ISIN:                      AU000000EOS8

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      15.05.2026
     Kursziel:                  17,00 AUD (zuvor: 16,00 AUD)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Roadshow-Feedback: MARSS-Akquisition und weitere Katalysatoren stützen die
Investment-These

Wir haben kürzlich gemeinsam mit EOS-CEO Dr. Andreas Schwer eine Roadshow in
Frankfurt durchgeführt, bei der die geplante MARSS-Akquisition, die
US-Programme sowie die wachsenden Chancen in den Bereichen Laser- und
Weltraumtechnologien im Mittelpunkt der Gespräche standen. Insgesamt haben
die Meetings unsere positive Einschätzung von EOS als differenziert
positionierten Defense-Technologieanbieter bestätigt.

MARSS-Akquisition gewinnt strategisch weiter an Bedeutung: Aus unserer Sicht
entwickelt sich die MARSS-Akquisition zunehmend zu einem zentralen
Katalysator für kurzfristige Wertschöpfung. Nach dem jüngsten Update von EOS
wird der Vollzug nun innerhalb der kommenden Tage erwartet. Die Transaktion
stärkt insbesondere die Positionierung von EOS im GCC-Raum, wo sich die
Nachfrage nach integrierten Counter-UAS-Systemen infolge des jüngsten
Iran-Konflikts deutlich beschleunigt hat. Das Management betonte, dass die
NiDAR-Plattform von MARSS ihre 'battle-ready"-Fähigkeiten bereits in
jüngsten regionalen Konflikten unter Beweis gestellt habe. Insbesondere die
Fähigkeit, unterschiedliche Sensoren und Effektoren in eine einheitliche
Verteidigungsarchitektur zu integrieren, dürfte vor dem Hintergrund
anhaltender globaler Lieferkettenengpässe einen zusätzlichen strategischen
Vorteil darstellen.

Besonders hervorzuheben ist der jüngst gemeldete Auftragseingang von MARSS
in Höhe von 165 Mio. AUD im Mai 2026 von einem bestehenden Kunden aus dem
Mittleren Osten, wodurch sich der Auftragsbestand auf 217 Mio. AUD erhöht
hat. Vor diesem Hintergrund haben EOS und die Verkäufer die
Transaktionsbedingungen angepasst, einschließlich einer Anhebung der
maximalen Earn-Out-Komponente von EUR 100 Mio. auf EUR 140 Mio. Dies
reflektiert sowohl das deutlich verbesserte Marktumfeld als auch die
zunehmend attraktive Geschäftsdynamik von MARSS. Darüber hinaus befinden
sich Gespräche mit mehreren GCC-Staaten laut Management bereits in einem
fortgeschrittenen Stadium.

Auch aus Bewertungssicht erscheint die Transaktion weiterhin äußerst
attraktiv. Basierend auf der fixen Vorabzahlung von rund 50 Mio. AUD sowie
einer Beteiligung von 20% am Auftragseingang in den ersten zwölf Monaten
entspricht die implizite Bewertung von MARSS aktuell lediglich rund dem
0,4-fachen des Auftragsbestands und liegt damit signifikant unter der
aktuellen EOS-Bewertung von rund dem 3,3-fachen des Umsatzes. Sollten
weitere relevante Auftragseingänge folgen, dürfte sich dieses
Bewertungsniveau nochmals reduzieren.

Vor dem Hintergrund des früher als erwarteten Closings sowie der deutlich
stärkeren Auftragsdynamik bei MARSS passen wir unsere Modellannahmen leicht
an. Zwar berücksichtigen wir nun ab 2026 etwas höhere Personalkosten infolge
der früheren Konsolidierung, dies dürfte jedoch durch deutlich höhere
Umsatzbeiträge von MARSS in den kommenden Jahren gegenüber unseren
bisherigen Erwartungen mehr als kompensiert werden.

US-Programme und Laser-Pipeline bleiben zentrale Kurstreiber: Das Management
hob zudem die strategische Bedeutung des RWS-Auftrags für das
Next-Generation-M1-Abrams-Programm hervor, bei dem bereits im Dezember 2025
erste Vorserienaufträge im Volumen von rund 33 Mio. USD gewonnen wurden.
Weitere Vorserienaufträge werden im Verlauf des Jahres 2026 erwartet,
während der Beginn der Serienproduktion ab 2027 wahrscheinlich erscheint.
Über einen Zeitraum von zehn Jahren sollen rund 2.000 Abrams-Plattformen
ausgestattet werden, was ein starkes Nachfrageprofil impliziert.

Parallel dazu stärkt EOS weiterhin seine Wettbewerbsposition in den
Bereichen Laser und Weltraumtechnologien. Die Gespräche mit den
niederländischen Streitkräften - dem Apollo-Launch-Kunden - über eine
Ausweitung der Zusammenarbeit im Bereich Lasertechnologie verlaufen
weiterhin positiv. Nach dem Besuch des deutschen Verteidigungsministers
Pistorius in Australien im April wird zudem eine zweite hochrangige deutsche
Delegation zu einer Laserdemonstration erwartet. Darüber hinaus rechnen wir
damit, dass bis Jahresende mindestens ein weiterer GCC-Kunde für
Laserwaffensysteme gewonnen werden kann. Im Bereich Space Technologies
finalisiert das Unternehmen derzeit zwei Demonstratoren-Systeme für eine
Roadshow in Europa und den USA im Jahr 2027, die die Wettbewerbsposition von
EOS im Bereich Laserwaffensysteme weiter stärken dürfte.

Fazit: Insgesamt haben sowohl die Roadshow als auch das jüngste MARSS-Update
unsere positive Investment-These weiter untermauert. Die beschleunigte
Nachfrage im GCC-Raum, die zunehmende Exponierung gegenüber
US-Verteidigungsprogrammen sowie die wachsende Dynamik im Bereich
Laserwaffen unterstützen die Entwicklung von EOS zu einem strategisch
relevanten Multi-Domain-Defense-Technologieanbieter. Wir bekräftigen unsere
Kaufempfehlung und erhöhen unser Kursziel auf 17,00 AUD je Aktie.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c565a49616a4c1ca1def98893ef8a6d1

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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