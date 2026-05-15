Original-Research: SFC Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

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Original-Research: SFC Energy AG - from First Berlin Equity Research GmbH

15.05.2026 / 10:52 CET/CEST
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result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to SFC Energy AG

     Company Name:            SFC Energy AG
     ISIN:                    DE0007568578

     Reason for the           Update
     research:
     Recommendation:          Buy
     from:                    15.05.2026
     Target price:            31,00 Euro
     Target price on sight    12 Monate
     of:
     Last rating change:      16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf
                              Kaufen
     Analyst:                 Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN:
DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt
seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 22,00 auf EUR 31,00.

Zusammenfassung:
SFC Energy hat ihre Guidance für das Jahr 2026 angehoben, nachdem ein
Rekord-Verteidigungsauftrag aus der Ukraine im Wert von EUR43 Mio. eingegangen
ist, der von der deutschen Bundesregierung finanziert wird. Wir sind der
Überzeugung, dass dieser Auftrag den Beginn einer langfristigen
Geschäftsbeziehung mit der Ukraine markiert und somit Gamechanger für das
Verteidigungsgeschäft von SFC darstellt. Die neue AEBIT-Prognose liegt
signifikant über der alten (Mittelwert: +77 %), da Verteidigung ein
margenstarkes Geschäft ist und das Volumen des Auftrags operative
Hebeleffekte bietet. Die Zahlen für das erste Quartal wiesen zwar geringere
Umsatzerlöse auf, da Kapazitäten für den Ukraine-Auftrag reserviert wurden,
zeigten jedoch eine höhere Profitabilität (bereinigte EBITDA-Marge von 18,0
% gegenüber 16,4 % im Q1/25). Wir haben unsere Prognosen für 2026E sowie die
Folgejahre angehoben, um die deutlich verbesserten Aussichten von SFC im
Verteidigungssektor widerzuspiegeln. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt
ein neues Kursziel von EUR31 (bisher: EUR22). Wir bekräftigen unsere
Kaufempfehlung (Kurspotenzial: 50%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c738615237d2358e0ed1591875127eb3

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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