Pressestimme 'Nürnberger Nachrichten' zu Auspfeifen von Merz beim DGB-Kongress

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Auspfeifen von Merz beim DGB-Kongress:

"Friedrich Merz bringt sich immer wieder in Nöte, indem er unsensibel auftritt, wo er doch dasselbe mit anderen Worten sagen könnte und damit bei seinem Publikum besser Gehör finden würde. Aber dem Auftreten des Kanzlers im Gegenzug mit gesteigerten Respektlosigkeiten zu begegnen, das führt erst recht zu einer Spirale der Ausweglosigkeit."/yyzz/DP/nas