Märkte heute

Samsung schwach, Applied Materials stark, Nu-Zahlen gemischt

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KI

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Nagarro, Cerebras, Klarna, Intuitive Machines, Ondas, Samsung, TSMC, Nano Nuclear, POET, Nu Holdings und Applied Materials.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Applied Materials: KI-Boom beschleunigt sich

Der Halbleiterausrüster Applied Materials liefert starke Zahlen und überrascht mit einer deutlich optimistischeren Prognose. Warum Analysten jetzt reihenweise ihre Kursziele erhöhen und welche Rolle KI-Rechenzentren dabei spielen.

Samsung: Streikrisiken treffen auf Speicher-Rally

Bei Samsung sorgt der mögliche Arbeitskampf für neue Unsicherheit. Gleichzeitig steigen die Preise für DRAM und NAND deutlich schneller als erwartet. Wie JPMorgan die Lage jetzt einordnet.

Nu Holdings: Starkes Wachstum, neue Zweifel

Nubank wächst weiter rasant und gewinnt Millionen neuer Kunden hinzu. Trotzdem reagiert die Aktie schwach. Warum Anleger plötzlich genauer auf Margen und Profitabilität schauen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Samsung
Poet
Applied Materials
Ondas
Samsung SDI
Nu Holdings (Nubank)
JP Morgan
Intuitive Machines
Klarna
TSMC Taiwan Semiconductor
NAGARRO

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