Samsung schwach, Applied Materials stark, Nu-Zahlen gemischt

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Applied Materials: KI-Boom beschleunigt sich

Der Halbleiterausrüster Applied Materials liefert starke Zahlen und überrascht mit einer deutlich optimistischeren Prognose. Warum Analysten jetzt reihenweise ihre Kursziele erhöhen und welche Rolle KI-Rechenzentren dabei spielen.

Samsung: Streikrisiken treffen auf Speicher-Rally

Bei Samsung sorgt der mögliche Arbeitskampf für neue Unsicherheit. Gleichzeitig steigen die Preise für DRAM und NAND deutlich schneller als erwartet. Wie JPMorgan die Lage jetzt einordnet.

Nu Holdings: Starkes Wachstum, neue Zweifel

Nubank wächst weiter rasant und gewinnt Millionen neuer Kunden hinzu. Trotzdem reagiert die Aktie schwach. Warum Anleger plötzlich genauer auf Margen und Profitabilität schauen.