Samsung schwach, Applied Materials stark, Nu-Zahlen gemischt

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Applied Materials: KI-Boom beschleunigt sich
Der Halbleiterausrüster Applied Materials liefert starke Zahlen und überrascht mit einer deutlich optimistischeren Prognose. Warum Analysten jetzt reihenweise ihre Kursziele erhöhen und welche Rolle KI-Rechenzentren dabei spielen.
Samsung: Streikrisiken treffen auf Speicher-Rally
Bei Samsung sorgt der mögliche Arbeitskampf für neue Unsicherheit. Gleichzeitig steigen die Preise für DRAM und NAND deutlich schneller als erwartet. Wie JPMorgan die Lage jetzt einordnet.
Nu Holdings: Starkes Wachstum, neue Zweifel
Nubank wächst weiter rasant und gewinnt Millionen neuer Kunden hinzu. Trotzdem reagiert die Aktie schwach. Warum Anleger plötzlich genauer auf Margen und Profitabilität schauen.
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