Selenskyj verurteilt Russlands massiven Angriff auf Kiew

Kiew, 15. Mai (Reuters) - ⁠Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilt den jüngsten russischen Angriff auf sein Land und fordert eine Bestrafung Russlands. Er besuchte am Freitag den Kiewer Stadtteil Darnyzkij, wo er rote Rosen an einem bei dem Angriff getroffenen Wohngebäude niederlegte und mit Rettungskräften sprach. "Die Russen haben mit ihrer Rakete praktisch einen ganzen Teil ‌des Gebäudes dem Erdboden gleichgemacht", sagte Selenskyj. Bei dem Angriff auf das Wohnhaus kamen nach ukrainischen Angaben 24 Menschen ums Leben, unter ihnen drei Kinder. Die russischen Streitkräfte hatten am Mittwoch ⁠und Donnerstag Selenskyj ⁠zufolge mit mehr als 1500 Drohnen angegriffen. Auch Dutzende Raketen wurden auf die Ukraine abgefeuert. Hauptziel war die Hauptstadt Kiew, die den schwersten Luftangriff in diesem Jahr erlebte.

"Ein solches Russland kann niemals normalisiert werden – ein Russland, das absichtlich Leben zerstört und hofft, ungestraft davonzukommen", sagte Selenskyj. "Druck ist notwendig." Er bekräftigte seinen Appell an die Verbündeten, der Ukraine bei der Stärkung ihrer Luftverteidigung zu helfen.

Kiew rief ‌einen Tag der Trauer aus. In der ganzen Stadt mit ‌ihren drei Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern wehten die Flaggen auf Halbmast. Alle Unterhaltungsveranstaltungen wurden abgesagt oder verschoben. Das Innenministerium teilte mit, der Rettungseinsatz an dem getroffenen Wohnhaus habe mehr als 28 Stunden gedauert. Hunderte Helfer hätten ⁠3000 Kubikmeter Schutt durchsucht. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden 24 Leichen aus den Trümmern geborgen und ‌rund 30 Menschen lebend gerettet. Fast 50 Menschen seien ⁠verletzt worden, und etwa 400 Menschen benötigten psychologische Unterstützung, teilte das Innenministerium mit.

UKRAINE GREIFT IN RUSSLAND AN

Die Ukraine griff ihrerseits Ziele in Russland mit Drohnen an. In der zentralrussischen Stadt Rjasan seien vier Menschen getötet worden, darunter ein Kind, teilte der Gouverneur der ‌gleichnamigen Oblast mit. Dabei seien Hochhäuser beschädigt und ein ⁠Industrieunternehmen getroffen worden. Der Kommandeur der ukrainischen ⁠Drohnenstreitkräfte teilte mit, in Rjasan sei eine Ölraffinerie getroffen worden. Die Stadt liegt etwa 200 Kilometer südöstlich von Moskau.

Trotz der Angriffe tauschten Russland und die Ukraine Kriegsgefangene und die sterblichen Überreste gefallener Soldaten aus. Jeweils 205 Kriegsgefangene wurden übergeben. "205 Ukrainer sind wieder zu Hause. Die meisten von ihnen waren seit 2022 in russischer Gefangenschaft", teilte Selenskyj auf Telegram mit. Es sei der erste Schritt eines größeren Gefangenenaustauschs. Dieser ist Teil einer von den USA vermittelten Feuerpause vom 9. bis 11. Mai anlässlich der russischen Feiern zum Sieg über Nazi-Deutschland. Russland erhielt zudem 41 Leichen ⁠von Soldaten, die Ukraine 526.

(Bericht von: Yurii Kovalenko, Olena Harmash; bearbeitet von Sabine Ehrhardt, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)