Stellantis besiegelt chinesisches Joint Venture

Der Autokonzern Stellantis will mit einem milliardenschweren Joint Venture mit dem chinesischen Staatskonzern Dongfeng seine Präsenz in China ausbauen. ‌Eine entsprechende Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen im Volumen von einer Milliarde Euro ⁠sei ⁠am Freitag unterzeichnet worden, teilte der Opel-Mutterkonzern mit. Der eigene Beitrag von Stellantis belaufe sich auf rund 130 Millionen Euro. In dem Dongfeng-Werk in ‌Wuhan sollen ab 2027 ‌zwei Geländewagen der Marke Jeep mit alternativen Antrieben für den Weltmarkt hergestellt werden. ⁠Zudem sollen in dem Werk ab demselben ‌Jahr zwei Fahrzeuge ⁠der Marke Peugeot für den chinesischen Markt vom Band laufen.

Mit dem Schritt will der französisch-italienische Autobauer nach Jahren schwacher ‌Verkäufe und ⁠Umstrukturierungen auf dem weltgrößten ⁠Automarkt wieder Fuß fassen. Bereits auf der Automesse in Peking im April hatte Peugeot mit zwei neuen Konzeptfahrzeugen eine Produktoffensive angedeutet.