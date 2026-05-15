Großbestellung bei Flugzeugbauer

Trump: China bestellt 200 Boeing-Flugzeuge

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Rüstung
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Quelle: vaalaa/Shutterstock.com

China will nach Angaben von US-Präsident Donald Trump 200 Flugzeuge des US-Konzerns ‌Boeing kaufen. Dies sagte Trump in einem am Donnerstag veröffentlichten ⁠Interviewauszug ⁠des Senders Fox News. "Einer Sache hat er heute zugestimmt, er wird 200 Maschinen bestellen", zitierte der ‌Sender den Präsidenten mit ‌Blick auf den chinesischen Staatschef Xi Jinping.

"Boeing wollte 150, ⁠sie haben 200 bekommen." Zuvor ‌hatte US-Finanzminister ⁠Scott Bessent erklärt, er erwarte während Trumps Besuch in Peking eine große ‌Bestellung bei ⁠dem Flugzeugbauer. Trump ⁠hatte in der chinesischen Hauptstadt Gespräche mit Xi geführt.

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