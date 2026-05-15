Trump: Freilassung von Jimmy Lai für Xi "ein schwieriger Fall"

Berlin, 15. ⁠Mai (Reuters) - US-Präsident Donald Trump sieht nach Gesprächen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping Chancen für die Freilassung eines in China inhaftierten Pastors, ist bei dem zu ‌einer langen Haftstrafe verurteilten Medienunternehmer Jimmy Lai jedoch pessimistisch. "Ich denke, er zieht das beim Pastor ernsthaft in ⁠Erwägung", sagte ⁠Trump am Freitag an Bord des Präsidentenflugzeugs Air Force One auf dem Rückweg von seinem Staatsbesuch in China. Xi habe ihm jedoch gesagt, dass Lais Fall anders gelagert sei. "Er sagte mir, das sei ‌ein schwieriger Fall", so Trump ‌weiter.

Lai, der Gründer der inzwischen eingestellten Zeitung "Apple Daily", war im Februar wegen Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften und ⁠der Veröffentlichung aufrührerischen Materials zu 20 Jahren Haft verurteilt ‌worden. Sein Fall hatte ⁠weltweit Besorgnis über das Vorgehen der Behörden auf Grundlage eines umstrittenen sogenannten Sicherheitsgesetzes in Hongkong ausgelöst. Mehrere ausländische Regierungen und internationale Menschenrechtsgruppen hatten ‌die Auswirkungen des Gesetzes ⁠kritisiert.

Bei dem Pastor handelt es ⁠sich um Jin Mingri, den Gründer der Zion-Kirche. Er war im vergangenen November zusammen mit fast 30 weiteren Geistlichen und Mitarbeitern seiner Kirche verhaftet worden. Grundlage der Festnahmen waren neue Vorschriften, die nicht genehmigte Online-Predigten sowie "ausländische Zusammenarbeit" verbieten. Es handelte sich um die größte Razzia gegen chinesische Christen seit ⁠2018.

(Bericht von Trevor Huunnicutt, geschrieben von Rene Wagner - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)