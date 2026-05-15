Trump zieht positive Bilanz zum Abschluss von China-Reise

Peking, ⁠15. Mai (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat eine positive Bilanz seiner China-Reise gezogen. Man habe mehrere Vereinbarungen erreicht, sagte er dem chinesischen Staatssender ‌CCTV am Freitag kurz vor seinem Rückflug in die USA. Nach den zweitägigen Gesprächen ⁠mit ⁠Chinas Präsident Xi Jinping zeigte sich Trump zuversichtlich, dass die bilateralen Beziehungen gefestigt werden. Der Sender berichtete, beide Präsidenten hätten sich über regionale Brennpunkte ausgetauscht. China und ‌die USA sollten ihre politischen ‌Kurse abstimmen und Konfrontationen vermeiden. Um 08.40 Uhr MESZ hob die Air Force One mit ⁠Trump an Bord für den Rückflug ab.

Ein ‌zentrales Thema des Spitzentreffens ⁠war Taiwan. Xi, der die Insel als Teil Chinas beansprucht, warnte Trump vor der Gefahr, dass die beiden Großmächte ‌bei diesem Thema ⁠in einen Konflikt geraten ⁠könnten. Trump, der von Vorständen großer US-Konzerne begleitet wurde, waren vor allem die Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen und Hilfe bei der Beendigung des Krieges mit dem Iran zentrale Anliegen.

(Reuters-Büro Peking, geschrieben von Hans Busemann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)