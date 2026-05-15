US-Firmen fahren Produktion im April stärker als erwartet hoch

Washington, 15. ⁠Mai (Reuters) - Die US-Unternehmen haben ihre Produktion im April deutlicher als erwartet gesteigert. Industrie, Versorger und Bergbau stellten zusammen 0,7 Prozent mehr her als im Vormonat, wie die US-Notenbank ‌Federal Reserve (Fed) am Freitag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten einen Zuwachs von 0,3 Prozent erwartet, ⁠nach einem ⁠Rückgang von 0,3 Prozent im März. Die Industrie allein erhöhte ihren Ausstoß im April um 0,6 Prozent, angekurbelt vor allem von einer stärkeren Fahrzeugproduktion. Auf den Industriebereich entfallen in den USA gut zehn Prozent der ‌Wirtschaftsleistung.

Im April verharrte der Einkaufsmanagerindex für ‌die Industrie mit 52,7 Zählern nahe seinem Vierjahreshoch, wie das Institute for Supply Management (ISM) zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Das ⁠Barometer blieb damit den vierten Monat in Folge über der ‌Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Ein ⁠Treiber waren die steigenden Neuaufträge. Offenbar gaben die Unternehmen vermehrt Bestellungen auf, um Engpässen und höheren Preisen infolge des Krieges der USA und Israels ‌mit dem Iran vorzubeugen. Die ⁠erhöhte Nachfrage führte dazu, dass ⁠die Hersteller mehr für Vorprodukte bezahlen mussten.

Vor dem Krieg war die Industrie durch die von Präsident Donald Trump verhängten pauschalen Einfuhrzölle belastet worden, die jedoch vom Obersten Gerichtshof der USA gekippt wurden. Das Weiße Haus hat neue Zölle eingeführt und argumentiert, diese seien notwendig, um die heimische industrielle Basis wiederzubeleben.