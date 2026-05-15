US-Truppen-Entsendung nach Polen fraglich - Zusammenhang mit Deutschland-Abzug?

Warschau, 15. ⁠Mai (Reuters) - Die USA haben die geplante Verlegung von 4000 Soldaten nach Polen gestrichen. Die am Freitag von zwei US-Beamten bekanntgegebene Entscheidung steht offenbar im Zusammenhang mit dem geplanten Teilabzug von US-Truppen aus Deutschland. Die polnische Regierung reagierte zurückhaltend. US-Truppen seien ‌auf Rotationsbasis in Polen, und es gebe keine Bestätigung, dass sich dies ändere, sagte Regierungssprecher Adam Szlapka.

Ein US-Beamter deutete gegenüber Reuters an, die Streichung ⁠der Polen-Pläne ⁠sei Teil einer kurzfristigen Lösung. Diese solle den vor zwei Wochen angekündigten Abzug von mindestens 5000 der rund 35.000 Soldaten aus Deutschland ermöglichen. Dies könnte darauf hindeuten, dass die für Polen vorgesehenen Soldaten nun aus anderen Standorten in Europa kommen könnten, etwa aus Deutschland. Ein Sprecher des Pentagon lehnte eine ‌Stellungnahme ab.

Die USA überprüfen seit Längerem ihre Truppenpräsenz ‌in Europa. Präsident Trump hat wiederholt gefordert, dass die Nato-Verbündeten eine größere Rolle bei der Verteidigung Europas übernehmen und ihre Verteidigungsausgaben erhöhen. Zudem gibt es Spannungen zwischen ⁠Trump und den europäischen Verbündeten wegen der Iran-Politik. Trump hatte sich verärgert gezeigt, ‌dass sich die Europäer nicht am ⁠US-Krieg gegen den Iran beteiligten. Er geriet zudem mit Bundeskanzler Friedrich Merz aneinander, der im vergangenen Monat gesagt hatte, die Iraner würden die USA bei Verhandlungen demütigen.

Aus Sorge vor Trumps Kritik an der Nato ‌hatten Demokraten und Republikaner eine Regelung ⁠im US-Verteidigungshaushalt verankert: Diese verbietet, dass die ⁠Zahl der US-Soldaten in Europa unter 76.000 fällt. Allerdings hat der Präsident Spielraum, wenn er die Nato-Partner konsultiert. Die demokratische Senatorin Jeanne Shaheen, Mitglied des Streitkräfteausschusses, sagte, der Kongress sei über die Entscheidung nicht informiert worden. Ende letzten Jahres befanden sich etwa 85.000 US-Soldaten in Europa. Mit dem Abzug aus Deutschland soll die Truppenstärke wieder auf das Niveau vor der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 sinken.

(Bericht von Phil Stewart, ⁠Anna Wlodarczak-Semczuk; bearbeitet von Markus Wacket; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)