USA verkünden Verlängerung der Waffenruhe im Libanon

BEIRUT/TEL AVIV/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die aktuell geltende Waffenruhe zwischen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon und Israel soll nach US-Angaben um 45 Tage verlängert werden. Das teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums auf der Plattform X mit. Die Hisbollah äußerte sich zunächst nicht./arj/DP/he