USA verkünden Verlängerung der Waffenruhe im Libanon
dpa-AFX · Uhr
BEIRUT/TEL AVIV/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die aktuell geltende Waffenruhe zwischen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon und Israel soll nach US-Angaben um 45 Tage verlängert werden. Das teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums auf der Plattform X mit. Die Hisbollah äußerte sich zunächst nicht./arj/DP/he
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