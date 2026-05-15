Verteidigungsminister Katz: Angriff auf Hamas-Führer in Gaza

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat in einer Stellungnahme einen Angriff gegen den militärischen Führer der Hamas im Gazastreifen, Iss al-Din al-Haddad, bekanntgegeben. Israelische Medien zitierten am Abend einen hohen Vertreter der Sicherheitsdienste, wonach der Tötungsversuch offenbar erfolgreich war. Al-Haddad sei "einer der Architekten des Massakers am 7. Oktober" 2023 gewesen, schrieb Katz. "Das ist eine klare Botschaft an alle Mörder, die uns nach dem Leben trachten: Früher oder später kriegen wir euch."

Nach Angaben des in Medien zitierten Sicherheitsbeamten war die Erlaubnis zur Tötung al-Haddads bereits vor eineinhalb Wochen erteilt worden. Er sei seitdem ständig überwacht worden. Die Entscheidung zum Angriff sei getroffen worden, als von einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit ausgegangen werden konnte. In einer Militärmitteilung hieß es, al-Haddad sei Ziel eines Angriffes gewesen. Weitere Informationen sollten folgen, sobald eine Bestätigung des Todes des Hamas-Führers vorliege.

Von der Hamas gab es zunächst keine Bestätigung. Augenzeugen berichteten jedoch, dass bei einem Luftangriff des israelischen Militärs in einem Vorort der Stadt Gaza sieben Palästinenser getötet und 50 verletzt worden seien. Es gebe Gerüchte, dass al-Haddad unter den Toten sei./czy/edr/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Vor China Reise
Trump investiert Millionen in Appleheute, 04:23 Uhr · dpa-AFX
Trump investiert Millionen in Apple
Konflikt am Persischen Golf
Iran: Hoffen, dass Vernunft in das Weiße Haus zurückkehrtheute, 11:52 Uhr · dpa-AFX
Iran: Hoffen, dass Vernunft in das Weiße Haus zurückkehrt
Treffen mit Xi
Iran-Öl: Trump erwägt Sanktionslockerung für Chinaheute, 13:08 Uhr · dpa-AFX
Iran-Öl: Trump erwägt Sanktionslockerung für China
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chance für Anleger?
Diese drei Aktien sind Übernahmekandidatengestern, 05:09 Uhr · onvista
Dax-Aktie im Abwärtstrend
Wie tief kann Rheinmetall noch fallen?13. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen