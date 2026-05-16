von
WH Selfinvest

Aktienanalysen der Woche: D-Wave Quantum, Palantir & Cisco Systems

WH Selfinvest · Uhr
RüstungInfrastrukturCybersecurityKI
Artikel teilen:

Aktienanalysen der Woche: D-Wave Quantum, Palantir & Cisco Systems


Spannende interaktive Formate für Trader & Anleger: 


Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt: 3 Livetrading-Sessions pro Woche


Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends & Strategien


Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Bitcoin, Gold und Aktien


Fed-Livestream mit Livetrading Wall Street



Quantencomputing, künstliche Intelligenz und KI-Infrastruktur gehören derzeit zu den spannendsten Themen an der Börse – doch die drei Aktien D-Wave Quantum, Palantir und Cisco zeigen sehr unterschiedliche Facetten dieses Trends. Während D-Wave als hochspekulativer Quantencomputing-Pionier mit Rekord-Bookings Hoffnungen auf den nächsten großen Technologiesprung weckt, steht Palantir bereits mitten im KI-Boom und profitiert von der steigenden Nachfrage nach datengetriebenen Entscheidungsplattformen. Cisco wiederum bringt eine andere Perspektive ins Spiel: Der etablierte Netzwerkriese will mit KI-Aufträgen, NVIDIA-Partnerschaft und Rechenzentrumsinfrastruktur vom Ausbau der nächsten Technologiewelle profitieren.


Für Anleger entsteht damit ein spannender Vergleich zwischen Zukunftsfantasie, Wachstumsstory und etablierter Infrastruktur. D-Wave bietet enormes Potenzial, kämpft aber noch mit schwachen Umsätzen und hohen Verlusten. Palantir überzeugt mit starken Zahlen und einer klaren KI-Positionierung, doch nach der kräftigen Rally stellt sich die Frage nach einer möglichen Überhitzung. Cisco wirkt im Vergleich defensiver, könnte aber gerade durch den KI-Infrastrukturboom und neue Rekordhochs wieder stärker als Technologiewert wahrgenommen werden.


In unseren aktuellen Analysen werfen wir deshalb einen genaueren Blick auf Chancen, Risiken und Bewertungen dieser drei Aktien. Bei D-Wave steht die Frage im Mittelpunkt, ob Rekord-Bookings bereits ein belastbares Wachstumssignal sind oder vor allem Hoffnung widerspiegeln. Bei Palantir geht es darum, ob der KI-Boom weiteres Kurspotenzial rechtfertigt oder die Bewertung zu ambitioniert geworden ist. Und bei Cisco prüfen wir, ob KI-Aufträge, NVIDIA-Kooperation und starke Quartalszahlen den Beginn einer nachhaltigen Neubewertung markieren könnten.


D-Wave Quantum (QBTS):


D-Wave Quantum Aktienanalyse



Palantir (PLTR):


Palantir Aktienanalyse



Cisco Systems (CSCO):


Cisco Systems Aktienanalyse




👉 Tägliche Webinare für Trader und Anleger


👉 Aktuelle Marktanalysen


👉 Kostenlose Demo


Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Palantir
Cisco
D-Wave Quantum

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.05.202613. Mai · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.05.2026
Dax-Rüstungskooperation
Rheinmetall und Telekom entwickeln Drohnen-Abwehrschirm11. Mai · dpa-AFX
Rheinmetall und Telekom entwickeln Drohnen-Abwehrschirm
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Trotz Inflationsrisiken: Zinserhöhungen sind eine absurde Ideeheute, 12:00 Uhr · Acatis
Chance für Anleger?
Diese drei Aktien sind Übernahmekandidaten14. Mai · onvista
Dax-Aktie im Abwärtstrend
Wie tief kann Rheinmetall noch fallen?13. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen