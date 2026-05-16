Algorithmen statt Achselschweiß: So steuern Profis ihr Depot! | Invest 2026
Emotionen sind an der Börse oft der größte Feind der Rendite. Doch wie schafft man es, "ganz stupide und stumpf" zu erkennen, wo die Gewinnchancen größer sind als die Risiken? Michael Geke (CEO Quant4You) zeigt auf der Invest in Stuttgart, wie computerbasierte Handelssysteme dabei helfen, den Markt ohne "Achselschweiß" zu navigieren.
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► Darum geht's im Video:
Der Experte erklärt die Philosophie hinter algorithmischen Signalen: Statt auf den einen 100-Prozent-Trade zu hoffen, fokussiert sich sein System auf viele kleine "Schwingungsbewegungen" von etwa 10 Prozent. Durch mathematische Modelle und Wahrscheinlichkeitstheorie identifizieren seine "mathematischen Roboter" die Fingerabdrücke einzelner Aktien, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu generieren.
Timestamps:
00:00 ► Intro: Mit Algorithmen Gewinnchancen maximieren
01:21 ► Michael Geke & Quantopion: Wer steckt dahinter?
02:29 ► Was sind Algorithmen? Mathematische Roboter im Einsatz
04:42 ► Kooperation: Kostenfreie Signale für den Anlegerclub
06:35 ► Jede Aktie hat einen Fingerabdruck: Das Schwingungsprofil
08:42 ► Die Universen: Germany 40 (DAX) & Germany 100 (HDAX)
11:12 ► Philosophie: 10 x 10 % statt 1 x 100 % Rendite
13:10 ► Kontinuierliche Performance vs. Drawdown-Schmerz
15:15 ► Wahrscheinlichkeitstheorie: Fourier-Transformation & Frequenzdomäne
19:15 ► 42 – Der Sinn des Lebens und grüne Kaufpunkte
21:00 ► Workflow: Signale um 7:00 Uhr morgens & Limit-Orders
23:50 ► Live-Check: Die direkte Broker-Schnittstelle der Börse Stuttgart
25:00 ► Money Management: 5 Positionen à 20 % Gewichtung
27:00 ► Risk Management: Die strikte 5 % Stop-Loss-Regel
28:40 ► Aktuelle Trades: Siemens Healthineers (Profit-Beispiel)
31:26 ► Wenn es schiefgeht: Das Fresenius-Beispiel (Verlust-Management)
33:10 ► Der Profitfaktor: Wie man die Güte eines Systems misst
34:30 ► Ausblick: Euro 70 (DAX + EuroStoxx 50 kombiniert)
36:30 ► Neu: Live-Trading-Service „Trading mit Andi“
Im Video erwähnte Werte:
Zalando
WKN: ZAL111 | ISIN: DE000ZAL1111 [cite: 196]
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/zal111-zalando
Siemens Healthineers
WKN: SHL100 | ISIN: DE000SHL1006 [cite: 238]
➡️https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/shl100-siemens-healthineers
Fresenius
WKN: 578560 | ISIN: DE0005785604 [cite: 262]
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/578560-fresenius
BASF
WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/basf11-basf
Covestro
WKN: 606214 | ISIN: DE0006062144
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/606214-covestro
Hannover Rück
WKN: 840221 | ISIN: DE0008402215
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/840221-hannover-rueck
Vonovia
WKN: A1ML7J | ISIN: DE000A1ML7J1
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1ml7j-vonovia
DAX (Germany 40)
WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/indizes/846900-dax
HDAX Performance-Index (Germany 100)
WKN: 846901 | ISIN: DE0008469016
➡️https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/indizes/846901-hdax-performance-index
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
WKN: A1JX52 | ISIN: IE00B3RBWM25
➡️https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/etps/etfs/stuttgart/a1jx52-vanguard-ftse-all-world-ucits-etf-usd-dist
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🕐 Das Video wurde am 16.05.2026 um 20:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.
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