Algorithmen statt Achselschweiß: So steuern Profis ihr Depot! | Invest 2026

Emotionen sind an der Börse oft der größte Feind der Rendite. Doch wie schafft man es, "ganz stupide und stumpf" zu erkennen, wo die Gewinnchancen größer sind als die Risiken? Michael Geke (CEO Quant4You) zeigt auf der Invest in Stuttgart, wie computerbasierte Handelssysteme dabei helfen, den Markt ohne "Achselschweiß" zu navigieren.



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► Darum geht's im Video:

Der Experte erklärt die Philosophie hinter algorithmischen Signalen: Statt auf den einen 100-Prozent-Trade zu hoffen, fokussiert sich sein System auf viele kleine "Schwingungsbewegungen" von etwa 10 Prozent. Durch mathematische Modelle und Wahrscheinlichkeitstheorie identifizieren seine "mathematischen Roboter" die Fingerabdrücke einzelner Aktien, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu generieren.



Timestamps:

00:00 ► Intro: Mit Algorithmen Gewinnchancen maximieren

01:21 ► Michael Geke & Quantopion: Wer steckt dahinter?

02:29 ► Was sind Algorithmen? Mathematische Roboter im Einsatz

04:42 ► Kooperation: Kostenfreie Signale für den Anlegerclub

06:35 ► Jede Aktie hat einen Fingerabdruck: Das Schwingungsprofil

08:42 ► Die Universen: Germany 40 (DAX) & Germany 100 (HDAX)

11:12 ► Philosophie: 10 x 10 % statt 1 x 100 % Rendite

13:10 ► Kontinuierliche Performance vs. Drawdown-Schmerz

15:15 ► Wahrscheinlichkeitstheorie: Fourier-Transformation & Frequenzdomäne

19:15 ► 42 – Der Sinn des Lebens und grüne Kaufpunkte

21:00 ► Workflow: Signale um 7:00 Uhr morgens & Limit-Orders

23:50 ► Live-Check: Die direkte Broker-Schnittstelle der Börse Stuttgart

25:00 ► Money Management: 5 Positionen à 20 % Gewichtung

27:00 ► Risk Management: Die strikte 5 % Stop-Loss-Regel

28:40 ► Aktuelle Trades: Siemens Healthineers (Profit-Beispiel)

31:26 ► Wenn es schiefgeht: Das Fresenius-Beispiel (Verlust-Management)

33:10 ► Der Profitfaktor: Wie man die Güte eines Systems misst

34:30 ► Ausblick: Euro 70 (DAX + EuroStoxx 50 kombiniert)

36:30 ► Neu: Live-Trading-Service „Trading mit Andi“



Im Video erwähnte Werte:

Zalando

WKN: ZAL111 | ISIN: DE000ZAL1111 [cite: 196]

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/zal111-zalando



Siemens Healthineers

WKN: SHL100 | ISIN: DE000SHL1006 [cite: 238]

➡️https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/shl100-siemens-healthineers



Fresenius

WKN: 578560 | ISIN: DE0005785604 [cite: 262]

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/578560-fresenius



BASF

WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/basf11-basf



Covestro

WKN: 606214 | ISIN: DE0006062144

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/606214-covestro



Hannover Rück

WKN: 840221 | ISIN: DE0008402215

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/840221-hannover-rueck



Vonovia

WKN: A1ML7J | ISIN: DE000A1ML7J1

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1ml7j-vonovia



DAX (Germany 40)

WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/indizes/846900-dax



HDAX Performance-Index (Germany 100)

WKN: 846901 | ISIN: DE0008469016

➡️https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/indizes/846901-hdax-performance-index



Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

WKN: A1JX52 | ISIN: IE00B3RBWM25

➡️https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/etps/etfs/stuttgart/a1jx52-vanguard-ftse-all-world-ucits-etf-usd-dist



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🕐 Das Video wurde am 16.05.2026 um 20:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



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