EQS-AFR: elumeo SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: elumeo SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
elumeo SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

16.05.2026 / 16:01 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die elumeo SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.06.2026

Ort:

https://www.elumeo.com/investor-relations/publikationen/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.06.2026

Ort:

https://www.elumeo.com/ir/publications/financial-reports

16.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:elumeo SE
Erkelenzdamm 59/61, Portal 3b
10999 Berlin
Deutschland
Internet:www.elumeo.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2328552 16.05.2026 CET/CEST

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