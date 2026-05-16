EQS-AFR: elumeo SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: elumeo SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
elumeo SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
16.05.2026 / 16:01 CET/CEST
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Hiermit gibt die elumeo SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.06.2026
Ort:
https://www.elumeo.com/investor-relations/publikationen/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.06.2026
Ort:
https://www.elumeo.com/ir/publications/financial-reports
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|elumeo SE
|Erkelenzdamm 59/61, Portal 3b
|10999 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.elumeo.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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