EQS-News: DeFi Technologies Inc. gibt die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 mit einem Umsatz von 11,2 Millionen US-Dollar, einem Nettogewinn von 4,9 Millionen US-Dollar und einer starken Bilanz bekannt

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DeFi Technologies Inc. gibt die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 mit einem Umsatz von 11,2 Millionen US-Dollar, einem Nettogewinn von 4,9 Millionen US-Dollar und einer starken Bilanz bekannt



16.05.2026 / 21:25 CET/CEST

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Positiver Nettogewinn und Betriebsertrag: DeFi Technologies meldete einen Umsatz von 11,2 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn von 4,9 Millionen US-Dollar für das Quartal bis zum 31. März 2026.





DeFi Technologies meldete und für das Quartal bis zum 31. März 2026. Verbesserte Bilanz und Liquidität: Zum 31. März 2026 verfügte DeFi Technologies über 103,4 Mio. US$ an Barmitteln und USDT/USDC, 23,5 Mio. US$ an digitalen Vermögenswerten und ein Venture- und Privatportfolio im Wert von 29,1 Mio. US$ , was einem Gesamtwert von ca. 156 Mio. US$ an Barmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und Risikokapital-Portfolio entspricht. Das Unternehmen meldete auch ein positives Betriebskapital in Höhe von 47,3 Millionen US$ , verglichen mit einem negativem Betriebskapital in Höhe von 5,1 Millionen USF$ am 31. Dezember 2025.





Zum 31. März 2026 verfügte DeFi Technologies über an Barmitteln und USDT/USDC, an digitalen Vermögenswerten und ein Venture- und Privatportfolio im Wert von , was einem Gesamtwert von ca. an Barmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und Risikokapital-Portfolio entspricht. Das Unternehmen meldete auch ein , verglichen mit einem am 31. Dezember 2025. Fortgesetzte Plattform-Monetarisierung: Während des Quartals erwirtschaftete Valour 3,3 Millionen US$ an Verwaltungsgebühren, Einsatz- und Darlehenseinnahmen bei einem durchschnittlichen vierteljährlichen verwalteten Vermögen von 533,6 Mio. US$ , und Stillman Digital steuerte 2,9 Mio. US$ an Handelserfolgsprovisionen bei.





Während des Quartals erwirtschaftete Valour an Verwaltungsgebühren, Einsatz- und Darlehenseinnahmen bei einem durchschnittlichen vierteljährlichen verwalteten Vermögen von , und Stillman Digital steuerte an Handelserfolgsprovisionen bei. Strategischer Kapitaleinsatz: Das Unternehmen setzt aktiv Kapital für Wachstumsinitiativen, strategische Infrastruktur und neue institutionelle Produktstrukturen ein.

TORONTO, 16. Mai 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (B3: DEFT31), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen („DeFi") schließt, gab heute seine Finanzergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März 2026 bekannt. Sofern nicht anders angegeben, sind alle in dieser Pressemitteilung genannten Dollarbeträge in US-Dollar notiert.

Finanzielle Highlights

Umsatz

Der Gesamtumsatz für die drei Monate bis zum 31. März 2026 betrug 11,2 Millionen US$ , verglichen mit 43,8 Millionen US$ im ersten Quartal 2025.





, verglichen mit im ersten Quartal 2025. Der Kernbetriebsertrag ohne realisierte Gewinne und Verluste sowie die per Saldo entstandene Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste belief sich auf 6,3 Mio. US$, verglichen mit 8,3 Mio. US$ im ersten Quartal 2025.

Nettogewinn

Der Nettogewinn für die drei Monate, die am 31. März 2026 endeten, betrug 4,9 Mio. US$, verglichen mit 30,0 Mio. US$ im ersten Quartal 2025.

Betriebskosten

Die Gesamtbetriebskosten für Q1 2026 betrugen 11,4 Mio. US$ , verglichen mit 12,5 Mio. US$ in Q1 2025.





, verglichen mit in Q1 2025. Der Rückgang spiegelt die anhaltende Kostendisziplin auf der gesamten Plattform wider, einschließlich geringerer anteilsbasierter Vergütungen, die teilweise durch höhere Betriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten im Zusammenhang mit Wachstumsinitiativen ausgeglichen wurden.

Valour – Verwaltetes Vermögen, Verwaltungsgebühren, Staking- und Lending-Erträge

In den drei Monaten bis zum 31. März 2026 belief sich das durchschnittliche verwaltete Vermögen von Valour auf 533,6 Millionen US$ gegenüber 789 Millionen US$ im ersten Quartal 2025.





gegenüber im ersten Quartal 2025. In den drei Monaten bis zum 31. März 2026 erwirtschaftete Valour 1,9 Millionen US$ an Einsatz- und Darlehenseinnahmen, verglichen mit $3,5 Millionen in Q1 2025.





an Einsatz- und Darlehenseinnahmen, verglichen mit in Q1 2025. Die Verwaltungsgebühren beliefen sich auf $1,4 Millionen , verglichen mit $2,5 Millionen in Q1 2025.





, verglichen mit in Q1 2025. Die Verwaltungsgebühren sowie die Staking- und Lending-Erträge beliefen sich im ersten Quartal 2026 auf insgesamt 3,3 Millionen US$, verglichen mit 6,1 Millionen US$ im ersten Quartal 2025.

Stillman Digital

In den drei Monaten bis zum 31. März 2026 erwirtschaftete Stillman Digital 2,9 Millionen US$ an Handelserfolgsprovisionen, verglichen mit 2,1 Millionen US$ im ersten Quartal 2025.





an Handelserfolgsprovisionen, verglichen mit im ersten Quartal 2025. Stillman stärkt weiterhin die institutionelle Handels-, Ausführungs- und Liquiditätsebene der Plattform von DeFi Technologies.

Sonstige Einnahmen

In den drei Monaten, die am 31. März 2026 endeten, erwirtschaftete das Unternehmen 0,1 Millionen US$ an sonstigen Einnahmen, verglichen mit 0,2 Millionen US$ im ersten Quartal 2025.

Barmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Risiko- und Betriebskapitalposition

Barmittel und USDT/USDC-Saldo: Zum 31. März 2026 hielt DeFi Technologies 87.595.108 US$ in bar und 15.779.769 US$ in USDT/USDC, was einem Gesamtsaldo von 103.374.877 US$ entspricht.





Zum 31. März 2026 hielt DeFi Technologies in bar und in USDT/USDC, was einem Gesamtsaldo von entspricht. Bestände an digitalen Vermögenswerten: Zum 31. März 2026 beliefen sich die eigenen Bestände des Unternehmens auf etwa 23.463.860 US$ .





Zum 31. März 2026 beliefen sich die eigenen Bestände des Unternehmens auf etwa . Risikokapital-Portfolio: Zum 31. März 2026 betrug der Wert des Risikokapital- und Privat-Equity-Portfolios des Unternehmens 29.064.422 US$ .





Zum 31. März 2026 betrug der Wert des Risikokapital- und Privat-Equity-Portfolios des Unternehmens . Betriebskapital:Zum 31. März 2026 wies das Unternehmen ein positives Betriebskapital von 47.333.067 US$ aus, verglichen mit einem negativen Betriebskapital von 5.144.229 US$ zum 31. Dezember 2025.

Der Gesamtwert von Barmitteln, USDT/USDC, Zahlungsmitteläquivalenten und Risikokapital-Portfolio belief sich zum 31. März 2026 auf etwa 156 Millionen US$. Das Unternehmen überwacht regelmäßig seine Bargeld- und Digital-Asset-Reserven auf konsolidierter Basis und verwendet einen Teil seiner Digital Asset Treasury Reserve (Reserve digitaler Vermögenswerte in der Unternehmensfinanzreserve) zur Absicherung des ETP-Marktrisikos und zur breiteren strategischen Kapitalallokation.

Stellungnahme von Johan Wattenström, Chief Executive Officer von DeFi Technologies

„Das erste Quartal 2026 spiegelt die kontinuierliche Umsetzung auf der gesamten Plattform von DeFi Technologies wider und unterstreicht die Stärke und Beständigkeit des Geschäfts, das wir aufgebaut haben. Im schwierigsten Quartal des jüngsten Abschwungs auf dem Kryptomarkt, in dem die Preise für Vermögenswerte ihre Tiefststände erreichten, haben wir einen Umsatz von 11,2 Mio. US-Dollar und einen positiven Nettogewinn von 4,9 Mio. US-Dollar erwirtschaftet und gleichzeitig unsere Bilanz weiter gestärkt, indem wir unser Betriebskapital deutlich verbessert haben.

Unternehmensweit haben wir gezeigt, dass DeFi Technologies nicht von einem einzelnen Produkt, einer einzelnen Einnahmequelle oder einem einzelnen Marktumfeld abhängig ist. Unsere Plattform profitiert weiterhin von den vielfältigen Wachstumsmöglichkeiten in den Bereichen Vermögensverwaltung, Handel und Kapitalmarktinfrastruktur, und wir glauben, dass das Unternehmen nie besser positioniert war, um von der Konvergenz von dezentralem Finanzwesen und traditionellen Kapitalmärkten zu profitieren.

Unsere solide Bilanz gibt uns die Möglichkeit, proaktiv statt reaktiv zu handeln und Kapital gezielt für Wachstumsinitiativen, strategische Infrastruktur und potenzielle Akquisitionen einzusetzen, die unsere Fähigkeiten vertiefen und unsere langfristige Ertragskraft stärken.

Wir sehen weiterhin Möglichkeiten, die Monetarisierung auf der gesamten Plattform zu erhöhen, insbesondere durch die Handels-, Hedging- und Market-Making-Infrastruktur, die in die Emissions-Infrastruktur von Valour eingebettet ist und uns dabei unterstützt, effizienter zusätzliche Erträge aus dem verwalteten Vermögen zu erzielen. Auf dem Weg ins Jahr 2026 konzentrieren wir uns weiterhin auf die Skalierung der Valour-Plattform, den Ausbau institutioneller Produktstrukturen wie OGAWs, AMCs und anderer regulierter Vehikel, die Unterstützung der institutionellen Umsetzung und des Infrastrukturwachstums von Stillman Digital sowie auf Investitionen in die Produkte und Schienen, die die Zukunft der Anlage in digitalen Vermögenswerte unterstützen.

Wir sind zunehmend optimistisch, dass die Tiefststände in diesem Zyklus hinter uns liegen, was unserer Meinung nach ein günstigeres Umfeld für ein Wachstum der verwalteten Vermögen, eine erhöhte ETP-Nachfrage und eine Beschleunigung der Erträge bis zum Ende des Jahres 2026 schafft. Dieser Optimismus macht sich bereits im Geschäft bemerkbar: Die verwalteten Vermögen beliefen sich kürzlich auf über 550 Mio. US-Dollar und die Nettozuflüsse im April 2026 betrugen 14,6 Mio. US-D – die zweithöchsten monatlichen Zuflüsse in den letzten 12 Monaten nach 22,6 Mio. US-Dollar im September 2025, nachdem die Zuflüsse im ersten Quartal praktisch unverändert geblieben waren. Mit einem bewährten Geschäftsmodell, expandierender Monetarisierung und der finanziellen Flexibilität, um aus einer Position der Stärke heraus zu agieren, glauben wir, dass DeFi Technologies für die kommenden Quartale außerordentlich gut aufgestellt ist."

Aktionärsgespräch von DeFi Technologies zur Erörterung der Finanzergebnisse für Q1 2026

Um sich für den Webcast zu registrieren, siehe unten:

Datum: Freitag, 15. Mai 2026

Uhrzeit: 11:00 Uhr US-Ostküstenzeit

Thema: DeFi Technologies – Finanzdaten für das 1. Quartal 2026

Registrieren Sie sich vorab für dieses Webinar: https://zoom.us/webinar/register/WN_lplVZ39pRD-YwHE1ryEBMA

Analystenberichte zu DeFi Technologies

Eine vollständige Liste der Analystenberichte zu DeFi Technologies finden Sie hier: https://defi.tech/investor-relations#research .

Für Anfragen von institutionellen Anlegern, Fonds oder Family Offices wenden Sie sich bitte an: ir@defi.tech

Kommende Konferenzen und Veranstaltungen

Kommende Konferenzen Daten Stadt B. Riley Securities 26. jährliche Investorenkonferenz 21. Mai Los Angeles Benchmark-StoneX Digital Assets Summit 27. Mai New York

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( Nasdaq: DEFT ) ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) (Brasilien B3: DEFT31) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das auf die Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte und dezentralisierter Finanzen („DeFi") ausgerichtet ist. Als börsennotierte und vertikal integrierte Plattform für digitale Vermögenswerte bietet DeFi Technologies über Anlageprodukte, Handels- und Liquiditätsinfrastruktur, Analysen sowie den strategischen Einsatz von Kapital einen gewohnten, einfachen, sicheren sowie regulierten Zugang zur Wirtschaft rund um digitale Vermögenswerte. Zum Geschäftsbereich des Unternehmens gehören Valour, ein führender Emittent regulierter ETPs auf digitale Vermögenswerte, Stillman Digital, eine institutionelle Handels- und Liquiditätsplattform für digitale Vermögenswerte, sowie DeFi Alpha, der unternehmensinterne Geschäftsbereich mit Schwerpunkt auf opportunistischem Handel, Arbitrage und weiteren Kapitalmarktstrategien. Mit umfassender Fachkenntnis in den Bereichen Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies die Brücke zwischen der traditionellen Finanzwelt und der Zukunft digitaler Vermögenswerte.

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Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Vermögensverwaltungsbereich von DeFi Technologies. Für weitere Informationen zu Valour, zum Abonnieren oder zum Erhalt von Aktualisierungen besuchen Sie valour.com .

Informationen zu Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.com .

Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Finanzergebnisse des Unternehmens, die Umsatzprognosen des Unternehmens und seiner Geschäftssegmente, das Wachstum des verwalteten Vermögens, die Umsatzmöglichkeiten für die Beteiligungen des Unternehmens an digitalen Vermögenswerten, Stillman Digital und ihre jeweiligen Pläne und Aussichten für 2026, die Schwankungen der Preise für digitale Vermögenswerte, Investitionen und das Interesse am Sektor für digitale Vermögenswerte, künftige Kooperationen und Partnerschaften, die Entwicklung von ETPs, die geografische Expansion des Unternehmens, künftige Übernahmen durch das Unternehmen, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften, die Ernennung von Direktoren und Führungskräften des Unternehmens und die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten und Chancen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannt werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung von DeFi und digitalen Vermögenswerten, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Risiken und Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es weitere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen und Ereignissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MITTEILUNG

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