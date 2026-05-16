EQS-News: Virtual Science AI führt die erste KI-gesteuerte Plattform zur Verfolgung von Wettbewerbern ein, um den Erfolg der Markteinführung von Pharmazeutika zu unterstützen

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Virtual Science AI führt die erste KI-gesteuerte Plattform zur Verfolgung von Wettbewerbern ein, um den Erfolg der Markteinführung von Pharmazeutika zu unterstützen



16.05.2026 / 14:05 CET/CEST

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LONDON, 16. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Virtual Science AI gibt die Markteinführung von Medical Competitor AI bekannt, einer KI-Lösung, die medizinische Aktivitäten und wissenschaftliche Berichte von Wettbewerbern analysiert. Die Lösung ist eine Premiere in der Biowissenschaftsbranche und wird bereits von führenden Pharmaunternehmen eingesetzt, um den Erfolg der Markteinführung zu steigern.

Virtual Science AI Ltd Logo

Erste KI-gesteuerte Plattform zur Verfolgung medizinischer Aktivitäten und wissenschaftlicher Erzählungen von Wettbewerbern

Entwickelt für eine optimale Markteinführung: Planung im Vorfeld der Markteinführung für neue Produkte und Indikationen

Liefert zuverlässige Daten über die Aktivitäten von Wettbewerbern und wissenschaftliche Informationen

Die branchenführende Plattform für medizinische Intelligenz von Virtual Science AI wird von den meisten der weltweit führenden Pharmaunternehmen und zunehmend auch von innovativen Biotech-Unternehmen genutzt. Zu den Anwendungsfällen des medizinischen Intelligenzsystems gehören: Integrierte medizinische Intelligenz, MSL-Intelligenz, KI-Beiratsintelligenz, soziale Intelligenz, Kongressintelligenz in Echtzeit und jetzt auch die Intelligenz der Wettbewerber. Es gibt einen soliden Plan für zahlreiche bevorstehende Anwendungsversionen, die den wichtigsten Informationsbedarf der Biowissenschaften abdecken.

Medizinische Informationen zu den Produkten der Wettbewerber:

Bislang war die Analyse der medizinischen Aktivitäten von Wettbewerbern – wie beispielsweise die Berichterstattung über Konferenzen, Messeaktivitäten, Aktivitäten in sozialen Medien, Poster, Veröffentlichungen und vieles mehr – sehr arbeitsintensiv und wurde oft gar nicht erst durchgeführt.

Teams aus dem Life-Science-Bereich, die neue Therapien auf den Markt bringen oder in neue Indikationsgebiete expandieren, müssen Pläne erstellen und Maßnahmen auswählen sowie wissenschaftliche Narrative entwickeln und kommunizieren, um die Therapien den Patienten zugänglich zu machen, die am meisten davon profitieren können.

Die Mitbewerber-Informationsplattform liefert Daten über die Aktivitäten der Mitbewerber, ihre Narrative und die Reaktionen der Community, um zu ermitteln, wo die Aktivitäten und die Gestaltung der Narrative für das neue Produkt ansetzen sollten.

Vor dem Hintergrund, dass Budgets zunehmend gestrafft werden müssen und die Personalbestände in der Pharmabranche abgebaut werden, hilft die Plattform den Teams dabei, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, worauf sie ihre Aktivitäten konzentrieren sollen, und unterstützt sie bei der Erarbeitung von Argumentationslinien.

Tom Hughes, Geschäftsführer, Virtual Science AI, erklärte:

„Die Teams, die für die wichtigsten Markteinführungen in der Pharmabranche verantwortlich sind, mussten bislang Wettbewerbsinformationen manuell zusammenstellen – oder einfach darauf verzichten. KI für die Wettbewerberanalyse im Bereich Medizin ändert das. Es verschafft den Markteinführungsteams in Echtzeit Einblick in die Aktivitäten der Wettbewerber, wissenschaftliche Darstellungen und die Reaktionen der Fachwelt, sodass sie fundiertere Entscheidungen darüber treffen können, worauf sie sich konzentrieren und wie sie ihre Botschaft gestalten sollen – und letztendlich mehr Patienten die richtigen Behandlungen erhalten.

Für weitere Informationen über die Intelligenzlösungen von Virtual Science AI besuchen Sie bitte: www.virtualscienceai.com.

Informationen zu Virtual Science AI

Virtual Science AI ist ein weltweit führendes Unternehmen für Plattformen für medizinische Intelligenz ausschließlich für die Biowissenschaften. Bereitstellung von unternehmensweiten Beratungspanels, integrierter medizinischer Intelligenz, sozialer Medienintelligenz, Kongressintelligenz und Konkurrentenintelligenzlösungen. Die proprietären Plattformlösungen für medizinische Intelligenz von Virtual Science AI verwandeln komplexe wissenschaftliche Daten in umsetzbare Intelligenz und versetzen Life-Science-Teams in die Lage, unternehmensweit einen wiederholbaren Mehrwert aus ihrem KI-System zu ziehen.

Virtual Science AI mit Hauptsitz in London und Niederlassungen in Europa, Nordamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika bietet innovative Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für die Bereiche Biowissenschaften und Gesundheitswesen. Das Unternehmen arbeitet mit den meisten der 20 führenden Pharmaunternehmen und zahlreichen Biotechnologiefirmen zusammen.

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Cision

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