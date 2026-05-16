Russische Pässe für Separatistengebiet Transnistrien

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

MOSKAU/CHISINAU (dpa-AFX) - Russlands Präsident Wladimir Putin erleichtert die Ausgabe russischer Pässe im Separatistengebiet Transnistrien und verstärkt damit den Druck auf die Republik Moldau. Einem Erlass des Kremlchefs zufolge sollen Einwohner von Transnistrien ab 18 Jahren russische Staatsbürger werden können, auch wenn sie nicht - wie sonst gefordert - fünf Jahre in Russland gewohnt haben. Der Kreml in Moskau veröffentlichte das Dokument.

Transnistrien ist ein vorwiegend von ethnischen Russen bewohnter schmaler Landstreifen zwischen dem Fluss Dnjestr und der Ukraine. Er hat sich in einem Krieg Anfang der 1990er Jahre von der rumänischsprachigen Republik Moldau abgespalten. International ist die Separatistenrepublik nicht anerkannt. Für Moldau, das in die EU strebt, ist die Abspaltung ein ungelöstes Problem. Russland unterstützt Transnistrien und hat dort etwa 1.500 Soldaten stationiert, meist Einheimische mit russischer Staatsbürgerschaft.

Tiraspol sieht besseren Schutz für Separatistengebiet

Die Separatistenführung in Tiraspol nannte den Erlass einen Schritt zum Schutz der Einwohner Transnistriens, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldete. Von den etwa 455.000 Menschen haben nach verschiedenen Schätzungen bereits 200.000 bis 250.000 einen russischen Pass.

Während die moldauische Führung in Chisinau nicht sofort reagierte, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, Moskau hoffe wohl auf neue Soldaten für seinen Krieg. Zugleich wolle Russland Transnistrien als seine Einflusszone markieren, erklärte er.

Befürchtet wird, dass Moskau den vorgeblichen Schutz russischer Bürger als Druckmittel nutzen könnte. Auch im besetzten Teil der Ostukraine hatte Russland nach 2014 russische Pässe verteilt. 2022 vor der Großinvasion in die Ukraine erkannte es die separatistischen Gebilde Donezk und Luhansk als eigenständige Staaten an./fko/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Vor China Reise
Trump investiert Millionen in Applegestern, 04:23 Uhr · dpa-AFX
Trump investiert Millionen in Apple
Konflikt am Persischen Golf
Iran: Hoffen, dass Vernunft in das Weiße Haus zurückkehrtgestern, 11:52 Uhr · dpa-AFX
Iran: Hoffen, dass Vernunft in das Weiße Haus zurückkehrt
Treffen mit Xi
Iran-Öl: Trump erwägt Sanktionslockerung für Chinagestern, 13:08 Uhr · dpa-AFX
Iran-Öl: Trump erwägt Sanktionslockerung für China
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Trotz Inflationsrisiken: Zinserhöhungen sind eine absurde Ideeheute, 12:00 Uhr · Acatis
Chance für Anleger?
Diese drei Aktien sind Übernahmekandidaten14. Mai · onvista
Dax-Aktie im Abwärtstrend
Wie tief kann Rheinmetall noch fallen?13. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen