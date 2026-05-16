Trotz Inflationsrisiken: Zinserhöhungen sind eine absurde Idee
Acatis · Uhr
Die Eurozone wächst praktisch nicht, dabei spüren wir die Effekte des Iran-Kriegs noch gar nicht richtig. Eine höhere Inflation scheint unausweichlich. Deshalb Zinserhöhungen zu fordern, ist trotzdem eine absurde Idee.
Quelle: nitpicker/Shutterstock.com
Um gerade mal 0,1 Prozent soll die Eurozone nach ersten Schnellschätzungen im ersten Quartal dieses Jahres gewachsen sein. Dabei dürfte der Einfluss des Irankrieges und der durch ihn gestiegenen Energiepreise noch nicht einmal voll durchgeschlagen haben. Schließlich begann er erst zum Ende des ersten Quartals.
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