Trotz Inflationsrisiken: Zinserhöhungen sind eine absurde Idee

Um gerade mal 0,1 Prozent soll die Eurozone nach ersten Schnellschätzungen im ersten Quartal dieses Jahres gewachsen sein. Dabei dürfte der Einfluss des Irankrieges und der durch ihn gestiegenen Energiepreise noch nicht einmal voll durchgeschlagen haben. Schließlich begann er erst zum Ende des ersten Quartals.

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