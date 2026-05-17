Bitcoin in der Schwebe: Bringt dieses Gesetz einen Impuls?

Bitcoin bleibt aktuell in der Schwebe zwischen Bullen- und Bärenmarkt. In den letzten Wochen konnte der Kurs sein Bullmarket-Supportband, sowie die runde Marke von 80.000 Dollar erfolgreich überwinden und als Support bestätigen. Der 200-Tage-Trend stellt sich jedoch weiterhin als entscheidender Widerstand heraus.

Quelle: Tradingview

Clarity Act passiert wichtige Hürde im Senat – Rückenwind für Krypto

Regulatorisch baut sich in den USA aktuell Rückenwind für den Krypto-Markt auf, denn der sogenannte „Digital Asset Market Clarity Act“, kurz Clarity Act, hat im US-Senat eine entscheidende Hürde genommen. Der Gesetzentwurf wurde mit 15 zu neun Stimmen durch den Bankenausschuss des Senats gebracht.

Alle Republikaner stimmten dafür, hinzu kamen mit Ruben Gallego und Angela Alsobrooks zwei demokratische Senatoren. Der Clarity Act gilt inzwischen als das bedeutendste Krypto-Gesetzgebungsverfahren in der Geschichte der Vereinigten Staaten und könnte bei einer Verabschiedung große Auswirkungen auf die weitere Adaption des gesamten Kryptosektors nehmen.

Die Abstimmung im Bankenausschuss war eine wichtige Hürde, da sich lange um die Auszahlung von Zinsen auf Stablecoins gestritten wurde, wogegen sich vor allem der Bankensektor quergestellt hatte. Nun konnte jedoch ein Kompromiss gefunden werden.

Besonders bemerkenswert ist dabei, dass sich inzwischen nicht nur große Teile der Kryptoindustrie, sondern auch das Weiße Haus hinter den Gesetzesentwurf gestellt haben. Unternehmen wie Coinbase, Ripple, Circle und andere relevante Marktteilnehmer drängen seit Jahren auf klare regulatorische Rahmenbedingungen. Selbst innerhalb der Demokratischen Partei scheint die kompromisslose Anti-Krypto-Haltung zunehmend zu bröckeln.

Worum es beim Clarity Act eigentlich geht

Im Kern soll der Clarity Act eines der größten Probleme des US-Kryptomarktes lösen: die bis heute ungeklärte Zuständigkeit zwischen der US-Börsenaufsicht SEC und der Rohstoffaufsicht CFTC. Seit Jahren herrscht in den USA regulatorische Unsicherheit darüber, wann Kryptowährungen als Wertpapiere („Securities“) und wann sie als digitale Rohstoffe („Digital Commodities“) gelten. Genau diese Unsicherheit war eine der Hauptursachen für die aggressive Klagepolitik der SEC unter Gary Gensler.

Der Clarity Act würde nun erstmals gesetzlich festlegen, dass die meisten dezentralen Blockchain-Token als digitale Waren und nicht als Wertpapiere eingestuft werden. Damit würde die Zuständigkeit größtenteils von der SEC auf die CFTC übergehen. Für den Markt wäre das eine potenziell enorme Veränderung.

Die SEC könnte viele ihrer bisherigen Eingriffsmöglichkeiten verlieren, während die CFTC als deutlich industriefreundlicher und innovationsoffener gilt. Für Börsen, Broker und institutionelle Investoren würde dadurch erstmals ein klarer regulatorischer Rahmen entstehen, innerhalb dessen Geschäftsmodelle rechtssicher aufgebaut werden könnten.

Auch für den DeFi-Sektor enthält der Gesetzentwurf wichtige Schutzmechanismen. Tätigkeiten ohne Verwahrung von Kundengeldern – etwa Validatoren oder reine Infrastrukturbetreiber – sollen ausdrücklich von Registrierungsanforderungen ausgenommen werden. Damit würde ein großer Teil des dezentralen Kryptosektors regulatorisch abgesichert.

Stablecoins bleiben ein zentraler Streitpunkt

Der Gesetzentwurf verbietet zwar klassische passive Zinserträge auf Stablecoins, erlaubt aber weiterhin aktivitätsbasierte Belohnungssysteme. Nutzer könnten also weiterhin indirekt Erträge erhalten, etwa über Handelsaktivität, Plattformnutzung oder Transaktionsanreize.

Genau an diesem Punkt zeigt sich auch der politische Balanceakt des Gesetzes. Einerseits versucht die Regierung, Innovation und Kapitalzuflüsse in den Kryptosektor zu ermöglichen. Andererseits wächst gleichzeitig die Sorge traditioneller Banken, dass Stablecoins langfristig klassische Bankeinlagen verdrängen könnten.

Die Bankenlobby warnt bereits davor, dass kapitalstarke Stablecoin-Netzwerke dem traditionellen Finanzsystem Liquidität entziehen könnten. Hintergrund ist, dass Stablecoins zunehmend als digitale Dollar-Infrastruktur betrachtet werden – insbesondere im Zusammenhang mit tokenisierten Staatsanleihen und der globalen Nachfrage nach Dollar-Liquidität.

Die größte Gefahr für das Gesetz: Die Ethik-Debatte

Trotz des Fortschritts bleibt der Clarity Act politisch hoch umkämpft. Vor allem die Demokraten bestehen weiterhin auf strengere Ethikregeln. Konkret geht es um die Frage, ob gewählte Politiker und Regierungsmitglieder künftig persönlich von Kryptowährungen profitieren dürfen.

Im Zentrum der Kritik steht dabei insbesondere die Trump-Familie mit ihren verschiedenen Krypto-Projekten und Beteiligungen. Kritiker befürchten massive Interessenkonflikte, falls ein amtierender Präsident gleichzeitig wirtschaftlich stark mit dem Kryptosektor verflochten ist. Genau hier könnte der entscheidende Konflikt für den weiteren Gesetzgebungsprozess entstehen.

Der Bankenausschuss des Senats war formal nicht zuständig, entsprechende Ethikregelungen direkt in den Gesetzesentwurf aufzunehmen. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Debatte erledigt ist – im Gegenteil. Viele Demokraten machen inzwischen deutlich, dass ihre Zustimmung im finalen Senatsvotum von genau diesen Ergänzungen abhängen könnte.

Wie geht es jetzt weiter?

Der Clarity Act muss nun zunächst mit einem weiteren Gesetzesentwurf des Landwirtschaftsausschusses zusammengeführt werden – dem sogenannten „Digital Commodity Intermediaries Act“. Anschließend folgt die entscheidende Abstimmung im gesamten Senat. Genau dort beginnt die eigentliche politische Herausforderung.

Für eine erfolgreiche Verabschiedung werden im Senat 60 Stimmen benötigt. Da die Republikaner diese Mehrheit nicht allein erreichen können, müssten mehrere Demokraten zustimmen. Aktuell gilt das zwar nicht als ausgeschlossen, aber auch keineswegs als sicher. Ein positives Signal liefert allerdings das zuvor verabschiedete GENIUS-Act-Stablecoin-Gesetz. Dort hatten sich bereits 18 Demokraten auf die Seite der Pro-Krypto-Fraktion gestellt. Der politische Widerstand gegen Krypto scheint innerhalb Washingtons insgesamt deutlich abzunehmen.

Sollte der Senat zustimmen, müsste der Clarity Act anschließend noch mit der Version des Repräsentantenhauses harmonisiert werden. Erst danach könnte das Gesetz Präsident Donald Trump zur Unterzeichnung vorgelegt werden. Das Weiße Haus drängt Berichten zufolge auf eine schnelle Umsetzung und hat den 4. Juli als mögliches Ziel für die Unterzeichnung genannt.

Warum der Clarity Act für Bitcoin so wichtig wäre

Für Bitcoin und den gesamten Kryptomarkt könnte der Clarity Act zu einem historischen Wendepunkt werden. Denn letztlich geht es nicht nur um Regulierung, sondern um die institutionelle Anerkennung des gesamten Sektors. Die vergangenen Jahre waren geprägt von Rechtsunsicherheit, Klagen, regulatorischer Willkür und politischen Machtkämpfen zwischen SEC und Kryptounternehmen. Viele institutionelle Investoren hielten sich deshalb trotz wachsender Nachfrage weiterhin zurück.

Ein erfolgreich verabschiedeter Clarity Act könnte dieses Umfeld fundamental verändern. Kapitalstarke Marktteilnehmer würden erstmals einen relativ klaren regulatorischen Rahmen erhalten. Für Banken, Vermögensverwalter, Börsenbetreiber und Zahlungsdienstleister könnte das den Weg für deutlich aggressivere Expansionen in den Kryptosektor ebnen. Gerade Bitcoin dürfte davon profitieren.

Bitcoin gilt regulatorisch bereits heute als vergleichsweise abgesichert, doch ein umfassender regulatorischer Rahmen für den gesamten Markt könnte die institutionelle Integration des Assets massiv beschleunigen. Gleichzeitig würde die Wahrscheinlichkeit sinken, dass die SEC künftig erneut großflächige Angriffe gegen zentrale Teile der Branche fährt.

Kurzfristig dürfte der Clarity Act zwar keinen unmittelbaren Kursexplosionseffekt auslösen. Langfristig könnte er jedoch eine der wichtigsten strukturellen Voraussetzungen dafür schaffen, dass Kryptowährungen endgültig aus der regulatorischen Grauzone heraustreten und zu einem dauerhaft integrierten Bestandteil des globalen Finanzsystems werden.

Denken Sie langfristig!

Hat der Bitcoin-Bärenmarkt entgegen der klassischen Zyklus-Dynamik bereits sein Ende gefunden? Details dazu erfahren Sie in der aktuellen Analyse auf decentralist.