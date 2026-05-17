Chartzeit Marktbericht 17.05.2026

Die Inflationsängste holen den Markt nun endlich ein

onvista · Uhr

Die vergangene Woche endete mit einem satten Kursrutsch. Besonders beliebte Wachstumstitel aus dem Chip-Sektor rutschten ab. Die Furcht vor Inflation holt den Markt nun ein. Doch noch ein zweiter Faktor spricht dafür, dass es turbulent bleibt.

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Jemand betrachtet Aktienkurse.
Quelle: Adobe.com/insta_photos

Was wie ein durchaus solider Wochenverlauf aussah, kippte am Freitag kräftig. Der S&P 500 rettete sich mit einem Mini-Plus von 0,13 Prozent auf 7.408,50 Punkte über die Ziellinie, der Nasdaq Composite kam sogar mit einem Minus von 0,08 Prozent bei 26.225 Zählern aus dem Handel.

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