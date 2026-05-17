Kühne Holding schließt weitere Aufstockung von Lufthansa-Anteil nicht aus

dpa-AFX · Uhr
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Kühne Holding des Logistik-Milliardärs Klaus-Michael Kühne schließt eine weitere Erhöhung ihres Anteil an Lufthansa nicht aus. Die Firma mit Sitz in Schindellegi ist mit 20 Prozent grösster Einzelaktionär des Flugkonzerns.

"Wir beobachten die Marktentwicklungen und die operative Entwicklung der Lufthansa weiterhin aufmerksam und schließen den Erwerb weiterer Aktien innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht aus", sagte Kühne-Verwaltungsratspräsident Karl Gernandt der "Neuen Zürcher Zeitung" laut einem am Sonntag online veröffentlichten Artikel. Die Lufthansa-Beteiligung diene der "Umsetzung der strategischen Ziele der Kühne Holding AG."

Der Kühne-Präsident, der auch einen Sitz im Lufthansa-Aufsichtsrat hat, signalisierte gegenüber der Zeitung auch Unterstützung für ein im vergangenen Jahr gestartetes Sanierungsprogramm der Kernmarke Lufthansa Airlines. Lufthansa hatte Anfang Woche in einer Stimmrechtsmitteilung bekanntgegeben, dass Kühne seinen Anteil am deutschen Lufthansa-Konzern von 15 auf 20 Prozent erhöht hatte./tp/AWP/he

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