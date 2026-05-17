Netanjahu bestätigt Ausweitung von Kontrolle Israels in Gaza

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat eine Ausweitung des von Israel kontrollierten Gebiets im Gazastreifen bestätigt. "In Gaza halten wir jetzt nicht mehr 50 Prozent, sondern bereits 60 Prozent (des Gebiets)", sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros bei einer Kabinettssitzung in Jerusalem.

Medienbericht: Israel soll inzwischen 64 Prozent von Gaza kontrollieren

Die Zeitung "Israel Hajom" hatte zuletzt unter Berufung auf einen ranghohen westlichen Diplomaten berichtet, dass Israel in den vergangenen Wochen das von der Armee kontrollierte Gebiet im Gazastreifen erheblich ausgeweitet habe. Das israelische Militär kontrolliere nun 64 Prozent des im Krieg weitgehend zerstörten Küstenstreifens.

Die Truppen seien jetzt entlang einer "orangefarbigen Linie" stationiert, die die bisherige "gelbe Linie" ersetzt habe. Israel habe damit weitere elf Prozent des Palästinensergebiets unter seine Kontrolle gebracht, was 34 Quadratkilometern entspreche. Für den Bericht hatte es zunächst keine offizielle Bestätigung gegeben.

Das Blatt berichtete, der Schritt sei mit Wissen und Zustimmung des Friedensrats geschehen, nachdem deutlich geworden sei, dass die islamistische Terrororganisation Hamas ihre Verpflichtungen verletzt und den Zeitplan für ihre Entwaffnung nicht eingehalten habe. Auch für diese Information gab es keine Bestätigung.

Die Hamas wirft Israel vor, es habe selbst gegen die Vereinbarungen des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump verstoßen, indem es seine Angriffe im Gazastreifen fortsetze. Seit Beginn einer Waffenruhe im Oktober sind nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 870 Menschen im Gazastreifen getötet worden.

Weitere Einschränkung der Bewegungsfreiheit im Gazastreifen

Einwohner des Küstenstreifens berichteten, durch die Ausweitung des von Israel kontrollierten Gebiets sei die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung vor allem in den östlichen und nördlichen Teilen noch weiter eingeschränkt worden. Die Armee habe neue Barrieren und Militärposten errichtet. Laut dem Friedensplan muss Israel seine Truppen im Gegenzug für eine Entwaffnung der Hamas weiter zurückziehen.

In dem von der Hamas kontrollierten Gebiet ist es der Terrororganisation nach Medienberichten und Schilderungen aus Gaza gelungen, ihre Macht wieder zu konsolidieren. Netanjahu sagte jedoch bei der Kabinettssitzung, Israel habe "die Hamas im Griff". Israel habe die Aufgabe, sicherzustellen, "dass Gaza niemals wieder eine Bedrohung für Israel darstellt"./edr/DP/he