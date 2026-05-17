Wochenausblick – Quartalszahlen von Nvidia und Hinweise auf das Wirtschaftswachstum

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Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwarten uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Zum Start in die Handelswoche präsentiert die Deutsche Bundesbank mit ihrem Monatsbericht einen kompakten Überblick über die aktuelle, konjunkturelle Lage in Deutschland und analysiert darin u. a. die Inflation, Finanzierungsbedingungen und das Wirtschaftswachstum. Aus China kommen Impulse zur Nachfrage- und Produktionsseite. Das Nationale Statistikamt veröffentlicht in China die Umsätze des Einzelhandels, die als Gradmesser für den privaten Konsum und damit für die Binnenkonjunktur dienen. Ergänzend dazu werden Daten zur Industrieproduktion publiziert, die Aufschluss darüber geben, wie stark das verarbeitende Gewerbe zuletzt expandiert hat oder ausgebremst wurde. Auf Unternehmensseite berichtet Baidu.com seine Geschäftsergebnisse. Der Konzern bietet in China eine der führenden Internetsuchmaschinen und Dienste wie zum Beispiel KI an.







Dienstag:



In der Eurozone wird am Dienstag die Handelsbilanz der Importe und Exporte präsentiert, während im Vereinigten Königreich und in den USA die Veränderungen der Beschäftigungszahlen veröffentlicht werden. In Japan erfolgt die Veröffentlichung mehrerer volkswirtschaftlicher Kennzahlen: Neben dem Bruttoinlandsprodukt, das den Gesamtwert aller produzierten Waren und Dienstleistungen eines bestimmten Zeitraums misst, werden das Volumen der Industrieproduktion sowie die Auslastung der Produktionskapazitäten veröffentlicht. Die Anleger erhalten des Weiteren einen Einblick in die Geschäftszahlen der Muttergesellschaft des Baumarktes Hornbach, der US-amerikanischen Baumarktkette Home Depot sowie des Messgeräte-Herstellers Keysight Technologies.









Mittwoch:



Zur Wochenmitte erfasst der Verbraucherpreisindex in der Eurozone und im Vereinigten Königreich die Preisentwicklung von Gütern und Dienstleistungen. In den USA findet eines der acht jährlichen Treffen des Federal Open Market Committee (FOMC) statt, das auf die zukünftige US-Zinspolitik hindeuten kann. Im asiatischen Raum fällt die People’s Bank of China (PBoC) die Zinsentscheidung über die Loan Prime Rate (LPR) für Bankkredite in China. Gespannt warten die Anleger am Mittwoch auf die Quartalszahlen des führenden Chipherstellers Nvidia, gefolgt von dem Halbleiterhersteller Analog Devices. Der Versicherungskonzern Progressive Corporation, der Einzelhandelskonzern TJX Companies und der Softwareanbieter Intuit berichten ebenfalls ihre Finanzergebnisse des Geschäftsquartals.









Donnerstag:



Am Donnerstag richtet sich die Aufmerksamkeit auf mehrere wichtige Konjunktursignale. In Deutschland berichtet das Statistische Bundesamt den Erzeugerpreisindex (EPI), der zeigt, wie stark sich die Preise für eingekaufte Rohstoffe zuletzt verändert haben. Zudem gibt der Einkaufsmanagerindex (EMI) für Industrie und Dienstleistungen einen Eindruck, ob sich die wirtschaftliche Aktivität verbessert oder abschwächt. Dieser basiert auf Umfragen unter Führungskräften des jeweiligen Landes und wird für die USA, Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich und die gesamte Eurozone präsentiert. In den USA werden zusätzlich Daten zu den Erst- und Folgeanträgen auf Arbeitslosenunterstützung am Arbeitsmarkt berichtet. Die Finanzmärkte erwarten von Walmart Inc., dem weltweit tätigen US-Einzelhandelskonzern, und von dem Industrieunternehmen Deere & Co. die Geschäftszahlen des vergangenen Quartals. Dazu ergänzen auch das auf Computerspiele spezialisierte Unternehmen Take-Two Interactive Software und das Technologieunternehmen Zoom Video Communications die Berichterstattung mit ihren Finanzkennzahlen.









Freitag:



Am letzten Tag der Börsenwoche werden in Deutschland das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sowie der aktuelle Wert des ifo-Geschäftsklimaindex veröffentlicht. Der ifo-Index gilt als wichtiger Stimmungsindikator und kann einen Aufschluss darüber geben, wie Unternehmen die aktuelle, wirtschaftliche Lage und die Geschäftsentwicklung der kommenden Monate einschätzen. Kurz vor dem Wochenende berichtet die Europäische Zentralbank (EZB) Zahlen zu den Tariflöhnen in der Eurozone. Diese bieten einen Einblick in die Lohndynamik. Im Vereinigten Königreich zeigen die Einzelhandelsumsätze, wie sich der Konsum entwickelt und wie robust die Nachfrage der privaten Haushalte bleibt. Auf amerikanischer Seite rundet der Michigan Verbraucher-Erwartungsindex die Berichterstattung ab: Er misst die Inflationserwartungen der Verbraucher für die nächsten 12 Monate und ist damit ein Gradmesser für die Preiswahrnehmung im Alltag. Die Compagnie Financière aus der Schweiz hält am Freitag ihre jährliche Hauptversammlung ab. Das Finanzunternehmen ist international tätig und zählt zu den drittgrößten Brokern im Bereich der OTC-gehandelten Instrumente.









Das war’s schon mit dem Wochenausblick – Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.











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Quelle: HSBC







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