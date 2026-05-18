AKTIE IM FOKUS: SMA Solar mit weiterem Hoch seit Herbst 2023

dpa-AFX · Uhr
Erneuerbare Energien
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SMA Solar haben ihre Erholungsrally am Montag auch im wackeligen Marktumfeld fortgesetzt. Mit 67,90 Euro wuchs der Kursgewinn des Herstellers von Solar-Wechselrichtern und Anbieters von Solarkraftwerken im laufenden Jahr auf 99 Prozent an. Über die Hälfte des Kurseinbruchs zwischen Sommer 2023 und Spätherbst 2024 haben sie inzwischen aufgeholt.

Die meisten Experten signalisieren mit ihren Kurszielen derzeit allerdings kein Potenzial mehr, viele hinken der Kursrally sogar deutlich hinterher. Eine Ausnahme ist Constantin Hesse von Jefferies, der sein Ziel in der Vorwoche auf 71 Euro aufgestockt hatte. Er lobte die anziehende Auftragsdynamik sowohl aus dem Segment Eigenheime und Gewerbebetriebe als auch dem Bereich PV-Kraftwerke./ag/jha/

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