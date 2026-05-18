Aktien New York

Mögliche Entspannung im Iran-Krieg stützt US-Kurse

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Der Eingang der New Yorker Börse NYSE
Quelle: Adobe.com/KKF

Die US-Börsen sind nach den jüngsten Gewinnmitnahmen am Montag ein wenig fester in die neue Woche gestartet. Als Kursstütze erwies sich eine mögliche Entspannung im Iran-Krieg. Im frühen Handel legte der Dow Jones Industrial um 0,38 Prozent auf 49.714 Punkte zu. Damit nahm der Leitindex wieder Kurs auf sein Rekordhoch von 50.512 Punkten aus dem Februar. Am Freitag hatte er der vorangegangenen Erholung noch deutlich Tribut gezollt.

Der marktbreite S&P 500 stieg zu Wochenbeginn um 0,22 Prozent auf 7.424 Punkte. Noch am Donnerstag hatte er eine neue Bestmarke aufgestellt. Der am Donnerstag ebenfalls rekordhohe Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,07 Prozent auf 29.146 Punkte zu.

Vorbörslich hatten zunächst noch schärfere Töne zwischen dem Iran und den USA belastet. Doch dann gab es Meldungen, wonach wohl weitere Lösungsideen ausgetauscht werden. Unter anderem soll die US-Seite iranischen Medien zufolge dazu bereit sein, Ölsanktionen gegen den Iran vorübergehend zu lockern.

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 18.05.2026
Dax zum Wochenstart schwach erwartet - Ölpreis steigtheute, 05:54 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Börse am Morgen 18.05.2026
Dax startet mit Verlusten - Nahost-Krise belastetheute, 07:39 Uhr · onvista
Dax Logo
Dax Chartanalyse 18.05.2026
Schwache Eröffnung im Dax wird gekauft - 24.000er-Marke im Fokusheute, 09:27 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
„Die Uhr tickt“
Trump droht mit Ende der Waffenruheheute, 04:35 Uhr · dpa-AFX
Trump droht mit Ende der Waffenruhe
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 17.05.2026
Die Inflationsängste holen den Markt nun endlich eingestern, 17:30 Uhr · onvista
Bestandsprovision, Spread, PFOF
Diese Kosten der Geldanlage kennen viele nicht14. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen