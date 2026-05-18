Märkte heute

Alphabet vor Google I/O – Siemens Energy und Arista stark

onvista · Uhr
KI

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Mercedes-Benz, Infineon, Rheinmetall, Siemens Energy, Samsung, Arm Holdings, Microsoft, Vertiv, Alphabet und Arista Networks.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Siemens Energy: Analysten heben Ziele deutlich an

Neue Einschätzungen sorgen für Aufmerksamkeit bei Siemens Energy. Im Fokus stehen Netzgeschäft, Auftragslage und die Frage, ob der Markt die Infrastruktur-Story jetzt neu bewertet.

Alphabet: Alles blickt auf die Google I/O

Die Erwartungen an die Entwicklerkonferenz sind hoch. Anleger hoffen auf neue KI-Funktionen, stärkere Gemini-Modelle und tiefere Integration ins Google-Ökosystem.

Arista Networks: KI-Netzwerke als Wachstumstreiber

Ein Analysten-Upgrade rückt Arista erneut ins Rampenlicht. Entscheidend könnte werden, wie stark der Bedarf an intelligenter Netzwerk-Infrastruktur im KI-Zeitalter tatsächlich steigt.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall
Siemens Energy
Infineon
Microsoft
Siemens
Alphabet A
Mercedes-Benz
Daimler Truck
Samsung
Alphabet C
Vertiv
Arista Networks
Samsung SDI
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