Alphabet vor Google I/O – Siemens Energy und Arista stark

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Siemens Energy: Analysten heben Ziele deutlich an
Neue Einschätzungen sorgen für Aufmerksamkeit bei Siemens Energy. Im Fokus stehen Netzgeschäft, Auftragslage und die Frage, ob der Markt die Infrastruktur-Story jetzt neu bewertet.
Alphabet: Alles blickt auf die Google I/O
Die Erwartungen an die Entwicklerkonferenz sind hoch. Anleger hoffen auf neue KI-Funktionen, stärkere Gemini-Modelle und tiefere Integration ins Google-Ökosystem.
Arista Networks: KI-Netzwerke als Wachstumstreiber
Ein Analysten-Upgrade rückt Arista erneut ins Rampenlicht. Entscheidend könnte werden, wie stark der Bedarf an intelligenter Netzwerk-Infrastruktur im KI-Zeitalter tatsächlich steigt.
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