ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Ryanair auf 'Buy' - Ziel 31,50 Euro

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 31,50 Euro auf "Buy" belassen. Das sei recht ordentlich verlaufen, schrieb Jaime Rowbotham am Montag. Voraussichtlich kurzfristigere Buchungen seitens der Kunden erschwerten aber die Prognose der künftigen Geschäftsentwicklung./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 06:37 / GMT

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