ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Munich Re auf 590 Euro - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Munich Re von 655 auf 590 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kamran Hossain kappte am Freitagabend im Nachgang des Quartalsberichts seine Ergebnisschätzungen bis 2028 um bis zu 5 Prozent. Bei sinkenden Erträgen in der Schaden/Unfall-Rückversicherung sieht er die Münchner aber gut aufgestellt mit ihrem "Plan B" - nämlich guten Aussichten in der Leben/Gesundheit-Rückversicherung und dem Erstversicherungsgeschäft der ERGO./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 20:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Münchener Rück
JP Morgan
Münchener Rück (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Quartalszahlen
Allianz verdient so gut wie nie zuvor13. Mai · Reuters
Allianz verdient so gut wie nie zuvor
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 17.05.2026
Die Inflationsängste holen den Markt nun endlich eingestern, 17:30 Uhr · onvista
Chance für Anleger?
Diese drei Aktien sind Übernahmekandidaten14. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen