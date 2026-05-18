APA ots news: OMV bringt größten österreichischen Gasfund seit vier...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

APA ots news: OMV bringt größten österreichischen Gasfund seit vier Jahrzehnten in Produktion

Wien (APA-ots) - - OMV startet drei Jahre nach der Entdeckung die  
Produktion ihres 
Gasvorkommens in Österreich 

- Erschließung von rund 11 TWh Gas in der ersten Phase mit geplanten 
Lieferungen für Winter 2026/27 und insgesamt bis zu 48 TWh förderbare 
Ressourcen 

- Gasproduktion Wittau von OMV stärkt die Versorgungssicherheit ihrer 
Kunden durch heimische Ressourcen und verdoppelt bei vollem Ausbau 
ihre Produktion in Österreich 

- Bisherige Investitionen von EUR 150 Millionen 

OMV gibt den Start der Gasförderung Wittau bekannt. In 
Anwesenheit von Dr. Christian Stocker, Bundeskanzler der Republik 
Österreich, Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für 
Wirtschaft, Energie und Tourismus, sowie Mag. a Johanna Mikl-Leitner, 
Landeshauptfrau von Niederösterreich, hat OMV die Produktion 
feierlich gestartet. Der Gasfund, der vor drei Jahren verkündet 
wurde, zählt zu den bedeutendsten der letzten Jahrzehnte in 
Österreich. 

Dr. Alfred Stern, OMV Vorstandsvorsitzender und CEO , sagt: "In 
Wittau bringt OMV den größten Gasfund der letzten 40 Jahre in 
Österreich erfolgreich in Produktion. In gewohnter Manier liefert OMV 
auch bei diesem strategisch wichtigen Vorhaben verlässlich. Das 
Projekt stärkt unsere Gas-Diversifizierungsstrategie, indem 
heimisches Erdgas unser Portfolio gezielt ergänzt. Gleichzeitig ist 
Gas für uns ein zentraler Energieträger der Transformation - es 
sichert heute die Energieversorgung und ermöglicht gleichzeitig den 
Übergang in ein sauberes und erneuerbares Energiesystem." 

Dr. Christian Stocker, Bundeskanzler der Republik Österreich , 
sagt: "Der heutige Produktionsstart in Wittau ist mehr als die 
Erschließung eines neuen Gasfeldes. Es ist der größte Gasfund in 
Österreich seit mehreren Jahrzehnten und ein Projekt von 
strategischer Bedeutung für die Versorgungssicherheit unseres Landes. 
Bei vollständigem Ausbau kann die OMV die Gasproduktion verdoppeln 
und damit einen Beitrag dazu leisten, Österreich widerstandsfähiger, 
unabhängiger und krisenfester zu machen. Gerade die aktuellen 
geopolitischen Verwerfungen führen sehr deutlich vor Augen, wie 
wichtig es ist, die eigenen Potenziale klug zu nutzen und in moderne 
Infrastruktur am Standort zu investieren. Der Produktionsstandort 
Wittau zeigt, dass Versorgungssicherheit dort entsteht, wo 
langfristig gedacht und konsequent investiert wird." 

In der ersten Phase des Projekts Wittau werden 11 Terawattstunden 
(rund 1 Milliarde Normkubikmeter) erschlossen, dies entspricht einer 
Wärmeversorgung von etwa 100.000 Haushalten über 10 Jahre. Nach der 
Investitionsentscheidung Anfang 2025 startet die Förderung bereits im 
zweiten Quartal 2026 und sichert damit planbare Lieferungen für den 
Winter 2026/27. 

OMV verfolgt seit langem aktiv und erfolgreich eine Gas- 
Diversifizierungsstrategie. Das OMV Erdgas aus Wittau ergänzt die 
eigenen Produktionen und stärkt damit das strategisch diversifizierte 
Gasportfolio des Unternehmens. 

Die Gesamtinvestition in heimische Ressourcen belaufen sich für 
die erste Phase auf rund EUR 150 Millionen, davon etwa EUR 70 
Millionen für Bohrungen und EUR 80 Millionen für Infrastruktur und 
Anlagen. Die heimische Produktion schafft lokale Wertschöpfung, 
sichert qualifizierte Arbeitsplätze und stärkt technologische 
Kompetenz. 

Das Projekt in Wittau wird bei vollem Ausbau die Gasproduktion 
von OMV in Österreich verdoppeln. Mit potenziell 48 Terawattstunden ( 
rund 4,2 Milliarden Normkubikmetern) förderbaren Ressourcen wird die 
Gasförderung in Österreich langfristig verlängert und gesichert. OMV 
sieht für den weiteren Ausbau der Gasförderung in der Region ein 
Investitionspotenzial von rund EUR 500 Millionen, dessen Realisierung 
an zukünftige Entscheidungen und Marktbedingungen geknüpft ist. 

Bildmaterial finden Sie hier . 

Fotos von der Veranstaltung finden Sie ebenfalls unter diesem 
Link ab heute ca. 14:00 Uhr. 

Rückfragehinweis: 
   OMV International Media Relations 
   Telefon: 01404400 
   E-Mail: media.relations@omv.com 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0033    2026-05-18/10:02
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
OMV
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 17.05.2026
Die Inflationsängste holen den Markt nun endlich eingestern, 17:30 Uhr · onvista
Chance für Anleger?
Diese drei Aktien sind Übernahmekandidaten14. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen