Australien drängt chinesische Anteilseigner aus Northern Minerals
Melbourne, 18. Mai (Reuters) - Aus Sorge vor einer Übernahme durch chinesische Akteure zwingt die australische Regierung sechs Anteilseigner des Seltene-Erden-Konzerns Northern Minerals zum Verkauf ihrer Aktien. Die Entscheidung ziele darauf ab, die nationalen Interessen des Landes zu schützen und die Einhaltung der Vorschriften für Auslandsinvestitionen zu gewährleisten, erklärte Finanzminister Jim Chalmers am Montag. "Wir verfügen über ein robustes und nicht-diskriminierendes Regelwerk für Auslandsinvestitionen und werden bei Bedarf weitere Maßnahmen ergreifen, um unsere nationalen Interessen in dieser Angelegenheit zu schützen." Northern Minerals teilte mit, man sei sich der Anordnungen des Finanzministers bewusst und prüfe die nächsten Schritte.
Das Unternehmen entwickelt das Browns-Range-Projekt für schwere Seltene Erden in Westaustralien. Westliche Regierungen bemühen sich derzeit darum, die Vormachtstellung Chinas in diesem Sektor zu verringern. Schwere Seltene Erden sind für Branchen wie die Halbleiter- und die Verteidigungsindustrie von entscheidender Bedeutung.
(Bericht von Melanie Burton, bearbeitet von Ralf Banser, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)