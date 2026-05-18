Baidu überrascht dank starkem KI-Geschäft

Der chinesische Technologiekonzern Baidu hat im abgelaufenen Quartal dank einer starken Nachfrage nach seinen Cloud-Diensten die Markterwartungen übertroffen. Das florierende Geschäft rund um Künstliche Intelligenz (KI) glich dabei ‌die anhaltende Schwäche im Werbebereich aus, wie der Betreiber der größten Suchmaschine Chinas am Montag mitteilte. Die ⁠in ⁠den USA notierten Aktien von Baidu legten im vorbörslichen Handel um mehr als drei Prozent zu.

Der Gesamtumsatz lag im ersten Quartal bei 32,1 Milliarden Yuan (rund vier Milliarden Euro) und damit über den von ‌Analysten erwarteten 31,35 Milliarden Yuan. Der ‌Nettogewinn brach allerdings wegen höherer Kosten und Wechselkursverlusten auf 3,45 Milliarden Yuan von zuvor 7,72 Milliarden Yuan ein.

Der ⁠Umsatz im KI-Kerngeschäft, das die Cloud-Sparte, KI-Anwendungen und den ‌Robotaxi-Bereich umfasst, sprang um 49 ⁠Prozent auf 13,6 Milliarden Yuan nach oben. Damit machte der Bereich mehr als die Hälfte des allgemeinen Geschäftsumsatzes aus. Technologiekonzerne in China profitieren ‌derzeit von der zunehmenden ⁠Nutzung von KI in Unternehmen. ⁠Dies treibt die Nachfrage nach Cloud-Kapazitäten an, die für den Betrieb entsprechender Anwendungen erforderlich sind. Auch der größte chinesische Cloud-Anbieter Alibaba hatte in der vergangenen Woche ein starkes Wachstum in diesem Segment bekanntgegeben.