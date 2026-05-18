Baugenehmigungen steigen stark - Iran-Krieg dämpft Hoffnung

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Baugenehmigungen in Deutschland sind im ersten Quartal kräftig gestiegen. Im März wurden in alten und neuen Gebäuden 21.800 Wohnungen bewilligt, 11,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.

Im gesamten ersten Quartal wurde der Bau von 63.500 Wohnungen in neuen und bestehenden Gebäuden genehmigt. Das waren 14,6 Prozent mehr als von Januar bis März 2025. Im Neubau zogen die Baugenehmigungen besonders bei Zweifamilienhäusern (plus 23,2 Prozent) und bei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (14,9 Prozent) an.

Die Zahlen sind ein Lichtblick im Kampf gegen Wohnungsmangel und steigende Mieten, doch steigende Zinsen und Kosten im Zuge des Iran-Kriegs drohen den Aufschwung auszubremsen.

Höhere Zinsen, gestiegene Inflation

"Die Zahl der neu erteilten Baugenehmigungen im März zeigt, dass die deutsche Bauwirtschaft im ersten Monat des Iran-Kriegs eine robuste Dynamik aufgewiesen hat", sagt Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung. Allerdings dürfte der Konflikt die Erholung spürbar dämpfen.

So seien seit Anfang März die Zinsen auf 10-jährige Immobilienkredite um 0,3 Prozentpunkte gestiegen, was den Wohnungsbau verteuere. Zudem wirke sich die gestiegene Inflation aus. "Wenn die Menschen wegen gestiegener Energiepreise weniger Kaufkraft haben, bleibt auch weniger Spielraum zum Bau eines Eigenheims." Mittelfristig dürften ferner die höheren Kraftstoff- und Energiekosten auch die Baukosten steigen lassen. Schon auf dem aktuellen Niveau der erteilten Baugenehmigungen würden nicht genug Wohnungen gebaut, um eine echte Entspannung auf dem Wohnungsmarkt zu erreichen.

Wohnungsbau in der Krise

Die Baugenehmigungen sind ein wichtiger Indikator für den Wohnungsbau, der wegen gestiegener Zinsen und Baukosten in der Krise steckt: Was nicht genehmigt wird, wird später nicht gebaut. Vor allem in Ballungsräumen ist bezahlbarer Wohnraum knapp. Die Bundesregierung will mit einem "Bau-Turbo" über schnellere Genehmigungen den Wohnungsbau voranbringen und hat Förderprogramme für energieeffizientes Bauen reaktiviert./als/DP/nas